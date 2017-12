"Una Stagione con il Sorriso" al Teatro Comunale di Lonigo: tutto il programma

Dal 6 novembre 2017 al 6 aprile 2018 è in programma il cartellone artistico 2017/2018 del Teatro Comunale di Lonigo, che il direttore artistico Alessandro Anderloni ha definito "Una Stagione con il Sorriso" con 8 spettacoli in abbonamento. Previsti anche altri 10 eventi tra i Fuori Abbonamento e le Domeniche a Teatro con Mamma e Papà oltre al Marzo Musicale Leoniceno (che sarà presentato nel gennaio 2018) e Generazione Teatro per il maggio 2018 (che sarà illustrato a marzo 2018). Per informazioni: www.teatrodilonigo.it.

Il programma promette di divertire con intelligenza, portando in terra leonicena nomi storici del teatro italiano insieme a nuove promesse e classici, come Molière e Miller, accanto a proposte contemporanee, toccando generi diversi: commedia brillante, teatro musicale, dramma e teatro di narrazione con molte anteprime venete e vicentine.

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA:

PROSA - IL BORGHESE GENTILUOMO (in abbonamento) - Aprirà la stagione, il 6 novembre 2017, Il Borghese Gentiluomo, con Emilio Solfrizzi nei panni dell’ottuso e ridicolo arrampicatore sociale Jourdain.

TEATRO PER BAMBINI - IL FIORE AZZURRO - Domenica 19 novemre - ore 17 - Domeniche a teatro con mamma e papà

PROSA - IL SORPASSO (in abbonamento) Il programma annovera unaltro spettacoli tratto dal capolavoro cinematografico Il Sorpasso di Dino Risi, in scena il 30 novembre 2017, che avrà come protagonisti Giuseppe Zeno e Luca Di Giovanni.

DANZA - DOLORES HOTEL (Fuori Abbonamento) - Sabato 2 dicembre - ore 21

TEATRO PER BAMBINI - CAPITANI CORAGGIOSI - Domenica 3 dicembre - ore 17 - Domeniche a teatro con mamma e papà

PROSA - UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO (in abbianmento) - Dal capolavoro cinematografico di Mario Monicelli, tratto a sua volta dal libro di Vincenzo Cerami, è ispirato invece Un Borghese Piccolo Piccolo (4 dicembre 2017), una nuova produzione in anteprima veneta con Massimo Dapporto.

SINFONICA - ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO (Fuori Abbonamento) - Venerdì 12 gennaio - ore 21

OPERETTA - IL PAESE DEI CAMPANELLI (in abbonamento) - Dopo qualche anno di assenza al Comunale tornerà l’operetta. La compagnia Teatro Musica Novecento, con l’accompagnamento dal vivo dell’orchestra Cantieri d’Arte, diretta dal maestro Stefano Giaroli, proporrà, il 19 gennaio 2018, Il Paese dei Campanelli di Virgilio Ranzato e Carlo Lombardo.

FIABA MUSICALE - BRUNDIBAR - Domenica 28 gennao 2018 - Eventi Speciale Giornata della Memoria - Domeniche a teatro con mamma e papà

PROSA - IL SENSO DELLA VITA DI EMMA (in abbonamento) Il 31 gennaio 2018 sarà la volta di Fausto Paravidino, per la prima volta sul palco del Teatro di Lonigo. L’attore e regista italiano, assieme alla compagnia del Teatro Stabile di Bolzano, presenterà Il Senso della Vita di Emma, romanzo teatrale di una famiglia italiana, dagli anni Sessanta ai giorni nostri.

TEATRO/DANZA - LA DIVINA COMMEDIA (Fuori Abbonamento) - Sabato 10 febbraio - ore 21

TEATRO/MUSICA/ACROBAZIE - SCONCERTO D’AMORE - Domenica 18 febbraio - ore 17 - Domeniche a teatro con mamma e papà

PROSA - I SUOCERI ALBANESI. Il 23 febbraio 2018 si riderà del perbenismo e delle ipocrisie con I Suoceri Albanesi, di Gianni Clementi, che ha per protagonisti, con altri cinque attori in scena, Francesco Pannoffino ed Emanuela Rossi.

PROSA - VETRI ROTTI (in abbonamento) - Un grande classico, un’anteprima veneta e altri due nomi di spicco della scena italiana sono gli ingredienti di Vetri Rotti (15 marzo) di Arthur Miller, con Elena Sofia Ricci e Gianmarco Tognazzi protagonisti di questa produzione, che narra la vicenda di Sylvia Gellburg nella Brooklyn del 1938, nella percezione dell’imminente orrore dell’Olocausto.

TEATRO PER BAMBINI - MR. BLOOM - Domenica 11 marzo 2018 - ore 17 - Domeniche a Teatro con Mamma e Papà

PROSA - SEXMACHINE (in abbonamento) - L’ultimo spettacolo in cartellone, il 6 aprile, è Sexmachine, nel quale Giuliana Musso, in scena con il chitarrista Gianluigi Meggiorin racconterà le ansie, le paure e le piccolezze del Nord Est, alle prese con il mondo del sesso a pagamento.

