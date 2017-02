"Una Sposa per Tre": musical divertente al Teatrino di Bertesina di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 24 FEBBRAIO

Sabato 18 febbraio alle 21 al Teatrino di Bertesina di Vicenza in via San Cristoforo andrà in scena il musical "Una Sposa per Tre" a cura della compagnia "Musical Theatre Company" di Verona con la regia di Pia Sheridan nell'ambito della rassegna "Un Palco per Tutti". Lo spettacolo è ispirato al film "Mamma Mia". Ambientato in una meravigliosa isola della Grecia, racconta la vera storia di una giovane ragazza di nome Sophie, che vive con la madre Donna. La protagonista non ha mai conosciuto il padre e nemmeno l’identità. Alla vigilia delle nozze, leggendo il diario della madre, scopre che, poco prima di concepirla, Donna usciva con tre uomini. Per sapere qual è il padre, Sophie decide di rintracciarli e invitarli tutti e tre alle nozze senza avvisare la madre. L'evento è organizzato dalla parrocchia di Bertesina in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Biglietti: 8 euro intero - 6 euro ridotto fino a 14 anni. Per informazioni e prenotazioni: Italo Zuccon 0444. 511645 - 347.6416986.

