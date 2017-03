"Una Serata Contemporanea" in diretta dal Bolshoi al Comunale di Vicenza

Martedì 4 aprile alle 20 nella Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 verrà proiettato in diretta dal Teatro Bolshoi di Mosca il balletto "Una Serata Contemporanea" all'interno della 10° stagione artistica (vedi programma). Coreografia Jerome Robbins, Harald Lander, Alexei Ratmansky. Musica Igor Stravinsky, Carl Czerny, Leonid Desyatnikov. Lo spettacolo vedrà protagonisti i primi ballerini e il Corpo di ballo del Bolshoi in una nuova produzione. Per una sera, il teatro moscovita raccoglie con coraggio la sfida in questo incontro con i maestri della coreografia contemporanea: The Cage di Jerome Robbins, Études di Harald Lander e Russian Seasons di Alexei Ratmansky. Il risultato di questo incontro tra i principali ballerini del mondo e i migliori coreografi contemporanei è un eccezionale connubio tra l’energia di Robbins, la maestria di Lander e l’arguta genialità di Ratmansky. Biglietti: intero: 12 euro - ridotto 10 euro (over 65, under 30, convenzionati, abbonati teatro).

