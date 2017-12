"Una Notte Da Detective: I Misteri del Teatro" al Comunale di Vicenza

In occasione del 10° Compleanno del TCVI - Teatro Comunale di Vicenza, venerdì 8 dicembre alle 18 e alle 21 al Teatro Comunale di Vicenza è in programma lo spettacolo Una Notte Da Detective: I Misteri del Teatro per bambini dai 6 ai 10 anni alla scoperta dei segreti sul palcoscenico a luci spente insieme a Theama Teatro con la regia di Anna Zago. Itinerario per grandi e piccini in una memorabile avventura, che si potrà concludere col passare la notte sul palco della Sala Maggiore.

PROGRAMMA. Che cosa succede quando tutte le luci del Teatro Comunale si spengono? Gli spettatori diventano detective! Muniti di torce, curiosità e un pizzico di coraggio i piccoli investigatori andranno alla scoperta dei luoghi più misteriosi del teatro e fra strane apparizioni, bizzarri incontri e prove da superare, sveleranno tutti i segreti nascosti fra le assi del suo palcoscenico.

Kit giovane detective: 1 torcia - coraggio - spirito d'avventura - ingegno.

Kit pernottamento: torcia - materassino - sacco a pelo e cuscinetto - coperta - calzini antiscivolo - pantofole o ciabatte - tuta - asciugamano - spazzolino - dentifricio.

Biglietti: percorso - spettacolo: 5,00 euro / percorso - spettacolo + Notte a Teatro 10 euro - 120 posti disponibili per ogni replica - 50 posti disponibili per il pernottamento - Prenotazione e acquisto biglietti solo alla biglietteria del Teatro: 0444.324442 (mar-sab, 16-18) - biglietteria@tcvi.it.

