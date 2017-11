"Una Giornata Particolare" dal capolavoro di Ettore Scola al Mattarello di Arzignano

Venerdì 1 dicembre alle 21 al Teatro Mattarello di Arzignano andrà in scena lo spettacolo "Una Giornata Particolare" dal capolavoro cinematografico di Ettore Scola con Sophia Loren e Marcello Mastroianni nella trasposizione teatrale diretta da Nora Venturini e adattata da Gigliola Fantoni, moglie del cineasta con Giulio Scarpati e Valeria Solarino per la stagione di prosa 2017/18. Un appartamento, un condominio vuoto, due solitudini, che si incontrano e si capiscono, complici un merlo e una copia de "I Tre Moschettieri". A fare da sottofondo, la radiocronaca dell’incontro tra Hitler e Mussolini.

UNA GIORNATA PARTICOLARE. 6 maggio del 1938, giorno della visita di Hitler a Roma. In un comprensorio popolare, Antonietta, moglie di un usciere e madre di 6 figli, prepara la colazione, sveglia la famiglia, aiuta nei preparativi per la parata. Inavvertitamente apre la gabbietta del merlo, che va a posarsi sul davanzale di un appartamento di fronte al suo. Bussa alla porta e ad aprirle è Gabriele, ex annunciatore dell'EIAR, che sta preparando la valigia in attesa di andare al confine perché omosessuale. Antonietta rispecchia in pieno il ruolo di "donna del regime" dedita alla famiglia, ma è rapita dal fascino discreto di Gabriele. Mentre la radio continua a trasmettere la radiocronaca dell'incontro tra Hitler e Mussolini, Antonietta e Gabriele si rispecchieranno l'una nell'altro, condividendo la solitudine delle loro anime. Due individui, due esistenze che appartengono a due mondi lontanissimi. Un incontro casuale. Un frammento di rara umanità che aprirà ad entrambi una prospettiva diversa, tra le interferenze del mondo reale. "Una giornata particolare” è il racconto di coloro che non hanno voce, spazio e rispetto; temi mai così tanto attuali.

BIGLIETTI. Platea e gradinata centrale: Intero 24 euro Ridotto 20 euro - Gradinata alta: Intero 18 euro - Ridotto 15 euro - Speciale studenti: 12 euro (under 26). Prevendite al Teatro Mattarello.

BIGLIETTERIA. Aperta nei seguenti giorni e orari: martedì e mercoledì dalle 17 alle 19.30 - sabato dalle 9 alle 13. Eventuali biglietti invenduti saranno disponibili per l'acquisto la sera dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Mattarello dalle ore 20:30

INFORMAZIONI: Theama Teatro - 0444.322525 - info@theama.it.

