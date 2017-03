Una Domenica Tira l'Altra: "Pinocchio" al Cinema Teatro Super di Valdagno

DOMENICA 30 APRILE - ORE 15.00 E ORE 18.00 Pinocchio con Cantieri Aperti e La Compagnia del Villaggio

MUSICAL Regia: Luca Lovato Cast: Pinocchio (Luca Lovato) Geppetto (Pierantonio Dalla Riva) Angela (Francesca De Biasi) Lucignolo (Simone Pesavento) Grillo (Stefano Dalle Fusine) Gatto (Alessandro Benetti) Volpe (Silvia Ciatto) Mangiafuoco (Alfio Carollo) Fatina (Paola Zamunaro) Direttore circo (Beppe Cracco) Corpo di ballo / comparse : Diego Cariolato, Matteo Perin, Alessia Zamberlan, Elisa Munarin, Valeria Pasqualotto, Erica Brunello, Natalina Dalla Gassa, Nicole Gasparoni, Alessio Stramazzo, Nicoletta Dal Ronco, Michela Munarin, Chiara Pasqualotto

PINOCCHIO: In una notte magica un fulmine colpisce un tronco e una fata gli regala la vita. Un falegname di nome Geppetto ne fa un burattino che chiamerà Pinocchio. Pinocchio è un figlio per Geppetto e come tale lui lo vuole crescere. E' sulla via per andare a scuola, che Pinocchio si imbatte nel Gran Teatro dei Burattini, dove si guadagna le ire del proprietario del teatro, Mangiafuoco, per aver interrotto lo spettacolo. Desideroso di gettare il burattino di legno tra le fiamme, Mangiafuoco riesce ad intenerirsi alle richieste di Pinocchio e decide di donargli cinque monete d'oro affinché torni a casa da Geppetto. L'ingenuità del burattino si rende ben manifesta quando sulla propria strada incontra due temibili truffatori: il Gatto e la Volpe. Questi convincono con la menzogna Pinocchio a piantare il proprio denaro al Campo dei Miracoli affinché questo si moltiplichi. Intenzionati a derubarlo, il Gatto e la Volpe si travestono da assassini, inseguono il povero burattino e, una volta acciuffato, lo impiccano alla Quercia grande. Salvato dalla Turchina Pinocchio promette di cambiare, ma non è ancora pronto infatti si fa condurre da Lucignolo nel Paese dei Balocchi e diventerà un ciuco. Fortunatamente Pinocchio grazie a tutto questo capirà cosa vale veramente, il gesto di Geppetto che va a finire nel ventre di una balena per cercarlo intenerisce quel cuore di legno, insegnando a Pinocchio che il segreto della vita è l'amore.

