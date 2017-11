Una domenica tira l'altra... a teatro: "Da Dove Guardi il Mondo" a Valdagno

"Da Dove Guardi il Mondo" - Cinema Teatro Super di Valdagno

Regia, coreografia, interpretazione: Valentina Dal Mas - Tecnica Martina Ambrosini

Spettacolo vincitore Premio Scenario Infanzia 2017

Motivazione della giuria: Lo spettacolo colpisce per la coerenza dei linguaggi messi in opera, e per il rigore con cui il corpo-voce dell'artista è capace di mostrare, senza retoriche e ideologie, il percorso di crescita di una bambina diversa. Attraverso una danza spezzata che diviene parola interpretata, leggera e fluida, per poi tornare al movimento senza soluzione di continuità, Valentina Dal Mas riesce a parlarci non solo della singola bambina quanto della condizione di minorità, che accompagna ogni infanzia nel confronto con il mondo adulto delle regole e della norma, suggerendo ad ognuno che è sempre possibile cercare e trovare un punto di allegria.

Lo spettacolo: Danya è una bambina di nove anni che non ha ancora imparato a scrivere. È l'eccezione che non conferma la regola.

Lungo il cammino che porta alla scrittura si ferma, perde dei pezzi, o forse le mancano, o forse quelli che ha non sono giusti per lei. Passo dopo passo incontra quattro amici, ognuno portatore di qualità fisiche, caratteriali e comportamentali, che li rendono diversi e unici di fronte agli occhi curiosi di Danya.

Il primo si distingue per fermezza e precisione, il secondo per determinazione e rigore, il terzo per fantasia e desiderio di scoperta, il quarto per volontà di raccogliere e unire. Danya impara a conoscere i quattro amici. Si diverte a provare a essere come loro nel modo di muoversi, di parlare e di relazionarsi con loro stessi, gli altri e il mondo. Di ognuno di loro conserva un pezzo e, pezzo dopo pezzo, Danya riesce a metterli insieme e a riprendere il cammino per giungere al suo punto di allegria.

ELENCO TEATRI