"Una delle Ultime Sere di Carnovale" a Thiene

SABATO 25 MARZO L'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE INSIEME, CON IL PATROCINIO DELLA CITTA' DI THIENE E LA COLLABORAZIONE DELLA PARROCCHIA DEL DUOMO DI THIENE, PRESENTA IL GRUPPO TEATRALE LA TRAPPOLA IN: "UNA DELLE ULTIME SERE DI CARNOVALE" di Carlo Goldoni Regia di Alberto Bozzo. Commedia in dialetto veneziano. Durata 1 h e 45', 2 atti. Quattordici interpreti per un classico del teatro veneto nella nostra resa definito "frizzante, sorprendente e divertente come non mai". A caratterizzare l'allestimento la notevole vivacità delle interpretazioni e alcune originali e coreografiche soluzioni registiche. Il commento musicale vario e coinvolgente, la scenografia e i costumi curati nei minimi dettagli, completano con eleganza l'intera messinscena.

