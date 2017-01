"Una cena veramente straordinaria: amore, vita, morte ai tempi del ghetto" a Vicenza

In occasione della "Giornata della Memoria", venerdì 27 gennaio alle 20.30 andrà in scena lo spettacolo "Una cena veramente straordinaria: L'amore, la vita, la morte ai tempi del ghetto" nell'auditorium del Museo del Risorgimento e della Resistenza a Villa Guccioli di Vicenza in viale X Giugno 115 nell'ambito delle iniziative organizzate dal comune di Vicenza per ricordare lo sterminio e la persecuzione degli ebrei e dei deportati militari e politici nei campi nazisti, a cura dell'assessorato alla crescita. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale “Grazia Deledda” perché “resistere è anche ricordare, e ricordare è il nostro dovere di cittadini e di essere umani”. Lo spettacolo è ideato, scritto, diretto e interpretato dal regista sardo Senio G. B. Dattena, accompagnato alla fisarmonica dalla musicista Ivana Busu. Liberamente tratto da “Il Muro di Varsavia” di John Hersey, il lavoro drammaturgico di Dattena prende le mosse da un’invenzione letteraria: il ritrovamento del cosiddetto Archivio Levinson, un immaginario diario della tragedia tenuto da Noach Levinson, un giornalista che, all’indomani dell’occupazione tedesca della Polonia, si sarebbe assunto il compito di raccontare la vita quotidiana della comunità ebraica del ghetto di Varsavia. Senio Dattena, fondatore di Teatro Barbaro, attore regista e drammaturgo, nasce a Cagliari dove da circa trent’anni si dedica al teatro. Nella sua attività di attore e regista ha frequentato autori molto diversi quali: Pinter, Buchner, Shnitzler, Bukowski, Sofocle, Arrabal, Strindberg, Seneca, Camus, Ionesco, Copi, Poe, Baudelaire, Eschilo, Albee, Aristofane, Pasolini, Beckett, Kristof, Kolitz, Ovidio, Apuleio. Ha scritto e messo in scena varie pièce teatrali. Molto nutrita e vitale è la sua attività nel versante del teatro ragazzi, per il quale scrive e mette in scena numerosi spettacoli. Ingresso libero. Per informazioni: Associazione culturale “Grazia Deledda”, viale della Pace 51, Vicenza - 0444.584034 - emailgdeleddavicenza@gmail.com.

