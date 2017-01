"Un Treno Per Hamelin" al Teatro Astra di Vicenza

Lunedì 20 marzo alle 10 presso il Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 andrà in scena lo spettacolo "Un Treno Per Hamelin" a cura della compagnia "Accademia Perduta" per i bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. Regia di Claudio Casadio, Giampiero Pizzol, Marina Allegri con Maurizio Casali, Maiolina Coppola, James Foschi. Età consigliata 3-7 anni. Durata 50 minuti. Tecnica utilizzata teatro d’attore e di figura. Trama dello spettacolo: la tranquilla città di Hamelin è governata da gente avida e corrotta. C’è un patto segreto tra il Re della città e il Signore dei topi, che ha dato inizio alla grande invasione: i topi arrivano a branchi, sono dappertutto, nei letti e sui soffitti, nei cassetti e sui piatti, il cuoco li trova sopra la torta e le lavandaie in mezzo al bucato. La città cade in rovina, la peste dilaga. La figlia del Re, ignara di tutto, supplica il padre di trovare una soluzione. Solo il Pifferaio magico può catturare l’enorme Capo dei Topi e liberare la città, ma ha bisogno dell’aiuto di sette bambini: sette, come le note del suo flauto magico. Alla fine, nella gabbia da circo, resterà l’esemplare più raro di tutta la razza topesca che i tre attori girovaghi condurranno sulle piazze, narrando ogni volta, al suono della fisarmonica, l’antica e affascinante leggenda del Pifferaio di Hamelin. Una fiaba che è un gioco di rime, di musica dal vivo e di teatro, proprio come avveniva un tempo nelle piazze dove la realtà si mescolava alla fantasia. Uno spettacolo magico e divertente per riflettere sull’importanza dell’onestà di chi governa un paese. Biglietti: 4.50 euro. Informazioni e prenotazioni: Ufficio Teatro Astra Vicenza - Sportello Teatro Scuola dal martedì al venerdì 10-13 e 15-17.45

telefono 0444.323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it.

