"Un Tavolo per 4" a cura di "La Filigrana" all'Auditorium di Chiampo

Sabato 14 gennaio alle 20.45 presso l'Auditorium Comunale di Chiampo in via Volta 2 andrà in scena lo spettacolo "Un Tavolo Per 4" a cura della compagnia teatrale "La Filigrana". E' una commedia in due atti di Pierantonio Trattenero con la regia di Maria Emanuela Perlotto. Ingresso a pagamento. Per informazione e biglietteria: Ufficio Cultura 0444.475228 - cultura@comune.chiampo.vi.it.

