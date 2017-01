"Un Sacchetto d'Amore" con Antonella Questa a Valdagno

Venerdì 27 maggio alle 21 presso la Selleria Equipe di Valdagno in via Gasdotto 16 è in programma lo spettacolo "Un Sacchetto d'Amore" di e con Antonella Questa in prima regionale per la rassegna "Finisterre 2016-2017". L'universo del consumismo, dell'opulenza e dello shopping compulsivo è lo sfondo della nuova rappresentazione dell'attrice Questa, che passa da un personaggio all'altro con il suo linguaggio comico e originale, interrogandosi sul perchè abbiamo sempre la necessità di comprare tanto di tutto senza averne la necessità. I protagonisti del suo show sono una donna volubile, che ama le borse, il suo uomo legato alla madre e la mamma molto sola, che ha una figlia con una cane oltre ad un centro commerciale, che promette di sodddisfare i bisogni di tutti. Antonella Questa è un'artista poliedrica come attrice, autrice e regista, che vive e lavora tra l'Italia e la Francia: oltre al teatro è attiva nel cinema, nel cabaret e nella tv con Serena Dandini. Nel 2005 crea la compagnia "LaQ-Prod", sperimentando l'uso del corpo in scena. Ingresso a 10 euro.

