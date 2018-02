"Un Sacchetto d’Amore": Antonella Questa a Montecchio Maggiore

Mercoledì 7 febbraio alle 21 per la stagione artistica 2017/2018 al Teatro Sant'Antonio di Montecchio Maggiore andrà in scena lo spettacolo "Un Sacchetto d'Amore" di e con Antonella Questa, autrice ed attrice che affronterà con ironia le dinamiche relazionali contemporanee in un mondo sempre più rivolto al consumo, all'opulenza, al bisogno di avere per affermarsi. Dietro queste patologie che, pur in ambiti diversi, sono in costante aumento, si nasconde un denominatore comune: la mancanza di relazione con noi stessi e con gli altri.

Un meccanismo che si è insinuato nella società e in cui tutti, in un modo o nell'altro, ci ritroviamo inconsapevoli vittime. Un mondo in cui ogni cosa che desideriamo sembra essere a portata di mano, ma poi a mancare davvero sono i rapporti autentici.

“L’incapacità di parlare e ascoltarsi, sempre più diffuse nella nostra società, sono alla base di questo mio nuovo lavoro. E' proprio questo - sottolinea Antonella Questa - che manca nella famiglia della protagonista Cinzia dove il marito è troppo preso dal lavoro, la cognata tratta il cane come un figlio, la suocera cucina lasagne e inventa malattie pur di tenere i figli legati a sé, mentre Cinzia si abbandona allo shopping compulsivo, pensando a strisciare la carta ed afferrare il sacchetto con il nuovo acquisto per cancellare le ansie e far svanire i problemi. Poi arriva il giorno in cui i troppi sacchetti esauriscono il credito delle carte familiari, svelando contemporaneamente conti in rosso e un uso disinvolto delle rate, portato avanti da tempo e sempre nascosto a tutti.”

Cosa succede quando ci mancano i soldi per soddisfare i nostri innumerevoli bisogni? “Terapia di gruppo e terapia comportamentale tra nuove amiche e vecchi colleghi di lavoro - prosegue Antonella - aiuteranno Cinzia a rialzarsi e a guardare il mondo da una prospettiva nuova, aiutando anche la sua famiglia a farlo. In fondo la vera ricchezza sta proprio lì, in quel motore che muove il mondo, che non si può né vendere, né comprare: l'amore, un sacco d'amore ... ma anche un sacchetto può andar bene!”

Dopo la vecchiaia e il tradimento, al centro di Vecchia sarai Tu e Svergognata, altre tematiche sociali di grande rilievo finiscono nell’obiettivo di Antonella Questa che fotografa con maestria vizi, difetti e virtù individuando sempre una via d’uscita che porta ad una “resurrezione” personale dei protagonisti. Altri personaggi straordinari si aggiungono, dunque, alla “galleria umana ” che Antonella, sola in scena, propone con notevole successo proprio per la capacità di cogliere i numerosi volti dell’animo umano e delineare i contesti familiari, con il linguaggio comico e ironico che caratterizza il suo teatro.

UN SACCHETTO D'AMORE di e con Antonella Questa - Comp. LaQ-Prod - Coreografie e messa in scena Magali B – Cie Madeleine&Alfred - Disegno luci Daniele Passeri - Costumi Sara Navalesi - Scene Danilo Giannetti - NewPol - Foto di scena & idea grafica Barbara Gravelli - Organizzazione generale Serena Sarbia - La canzone finale “Come un albero” è di Francesco Rainero - Produzione LaQ-Prod in collaborazione con Centro di Prod. Teatrale Pupi e Fresedde/Teatro di Rifredi & Ass.Cult. Progetti&Teatro - Ufficio stampa brizzi comunicazione.

ANTONELLA QUESTA. Attrice di lunga esperienza nel teatro, vive e lavora in Italia ed in Francia. In TV è stata tra i protagonisti della Fattoria dei Comici di Serena Dandini (“Mmmh!” - Rai2 e “B.R.A.” - Rai3). Nel 2005 fonda la Compagnia LaQ-Prod con la quale produce e interpreta spettacoli nei quali l'uso del linguaggio comico, le permette di trattare temi che non lo sono affatto. Nel 2009 con “STASERA OVULO”, scritto da Carlotta Clerici e messo in scena da Virginia Martini, affronta il tema della sterilità femminile, aggiudicandosi il Premio Calandra come Migliore Spettacolo e come Migliore Interprete. Con lo spettacolo “VECCHIA SARAI TU!” (2012), in omaggio alla vecchiaia, vince invece il Premio Calandra come Migliore Spettacolo, come Migliore Interprete e Migliore Regia e il Premio Museo Cervi- Teatri della Memoria.

Nel 2014 scrive e interpreta “SVERGOGNATA” in cui affronta il tema della schiavitù dell'immagine e desiderabilità sociale e dell'importanza dello sguardo su se stessi, mentre nel 2015 con Giuliana Musso e Marta Cuscunà crea il reading-spettacolo “WONDER WOMAN – donne denaro e superpoteri” sull'indipendenza economica delle donne oggi in Italia. Nel 2017 è la protagonista di “ALPENSTOCK”, scritto da Remi de Vos e da lei tradotto, una commedia crudele sulla paura dello straniero, dividendo il palco con Ciro Masella e Fulvio Cauteruccio, per la regia di Angelo Savelli. Nel 2018, oltre alla tournée dei propri spettacoli, sarà impegnata a Roma e a Milano nella nuova commedia di Francesco Brandi “PRESTAZIONE OCCASIONALE”, in scena con Massimo Brizi, Federico Vanni e Corrado Giannetti.

PREVENDITE: on line su arteven.it, vivaticket.it e nei punti vendita del circuito vivaticket by Best Union (con diritto di prevendita) o alla biglietteria del Teatro Sant’Antonio i giovedì (15 - 18) e venerdì (10 - 13) della settimana precedente la data di ogni spettacolo. Biglietteria aperta, anche per le prevendite dalle 19 alle 21 nei giorni di spettacolo.

BIGLIETTI: Platea: 18 euro - Ridotto (Under 30 e Over 65): 15 euro - Galleria: 15 euro - Ridotto studenti 10 euro

INFORMAZIONI: Ufficio Cultura - Montecchio Maggiore - Via Roma 5 - 0444.705737 - manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.arteven.it