Un’Ora di Tranquillità" con Massimo Ghini al Mattarello di Arzignano

Al Mattarello per godere di “Un’ora di tranquillità”

Una commedia leggera e spensierata, capace di trascinare i personaggi della storia (insieme agli spettatori in sala) nel vortice apparentemente infinito di equivoci, doppi sensi, battute ironiche e colpi di scena. È “Un’ora di tranquillità” di Florian Zeller, uno dei più apprezzati drammaturghi francesi contemporanei, che con la regia di Massimo Ghini porterà sul palcoscenico del Teatro Mattarello di Arzignano un’ora e mezza di risate assolute. Lo spettacolo, in scena giovedì 18 gennaio alle ore 21, vede come protagonista un uomo che cerca disperatamente un momento tutto per sé da dedicare all’ascolto di un vecchio vinile. In compagnia di Massimo Ghini, Galatea Ranzi, Claudio Bigagli Massimo Ciavarro, Alessandro Giuggioli, Luca Scapparone e Marta Zoffoli, è un’ottima occasione per concedersi una serata di svago e di divertimento, promossa dal Comune di Arzignano – Assessorato alla Cultura con la consulenza artistica di Theama Teatro.

Michel è riuscito a rintracciare e acquistare un vecchio disco in vinile da un rigattiere ma, mentre cerca di trovare il modo per dedicarsi a questo cimelio, una serie di eventi e personaggi lo interrompono: la moglie che gli deve parlare di cose importanti sul loro rapporto; il vicino che, a causa dei lavori che sta effettuando nella propria abitazione, irrompe improvvisamente; fino ad un improbabile idraulico che invece di riparare i guasti, ne provoca ulteriori. A questi si aggiungono altri amici, amanti e figli che, in un crescendo di comicità, renderanno impossibile al povero protagonista di godersi un’ora di tranquillità. Senza poterli minimamente prevedere verranno alla luce vecchi amori, tradimenti, bugie... Il tempo di pace è praticamente un sogno irraggiungibile fino al momento in cui tutto si ferma e il disco potrà finalmente essere ascoltato.

“Un’ora di tranquillità”, grandissimo successo teatrale in Francia, è uno spettacolo brillante e allo stesso perfettamente in linea con lo stile e l'umorismo tipico dei vaudeville. Si ride e ci si diverte nell’avvicendarsi di situazioni che ironizzano su quello che siamo, scontrandosi anche con gli usi e la morale comune.

Biglietti singoli: Platea e gradinata centrale: Intero € 24,00 – Ridotto € 20,00 - Gradinata alta: Intero € 18,00 – Ridotto € 15,00 - Speciale studenti: € 12,00 (under 26)

Prevendite presso il Teatro Mattarello: la biglietteria del Teatro Mattarello sarà regolarmente aperta nei seguenti giorni e orari: MARTEDÌ e MERCOLEDÌ dalle ore 17:00 alle ore 19:30 / SABATO dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Eventuali biglietti invenduti saranno disponibili per l'acquisto la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Mattarello dalle ore 20:30.

Per ulteriori informazioni: THEAMA TEATRO Tel: 0444 322525 - Email: info@theama.it