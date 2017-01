"Un Fraco e 'Na Sporta": reading in dialetto veneto de "La Trappola" a Brendola

Sabato 14 gennaio alle 21 presso la Sala della Comunità a Vò di Brendola in via Carbonara 28 è in programma il reading in lingua veneta "Un Fraco e 'Na Sporta" a cura del gruppo teatrale "La Trappola" di Vicenza per la 31^ rassegna teatrale e cabaret 2017. Il dialetto veneto, la nostra madre lingua ricca di sfumature e termini intraducibili, è protagonista di questo show fatto di poesie, letture comiche e canzoni. Sei attori, una chitarra e un'armonica accompagnano il pubblico in uno scanzonato e spiritoso percorso tra le tradizioni culinarie venete, dove non possono certo mancare polenta e bacalà, sopressa, pasta e fasoi, el mandolato e tanto vino. Il sentire veneto viene raccontato anche attraverso proverbi, modi di dire, storielle e barzellette sulle "done", l'amore, la "vita da maridà", la suocera, i "fioi", "el paroco", le bestie che nostro "Signore ga' creà". Insomma "Un Fraco e 'Na Sporta de storie e de cansòn par non desmentegare el nostro dialeto". Interpreti: Lidia Munaro, Andrea Mervisan, Stefano Farina, Alberto Bozzo, Madalena Galvan, Silvia Ronco. Chitarra: Stefano Farina. Fonica e luci: Andrea Munaretto. Regia: Alberto Bozzo. Prezzi: 8 euro intero e 6 euro ridotto. Prenotazione biglietti: 0444.401132 - info@saladellacomunita.com - www.saladellacomunita.com.

