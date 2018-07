Si svolgerà l'8 luglio 2018 alle 21.15, nell'anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra, lo spettacolo: “Un brutto, bruttissimo anatroccolo”. La proposta è di Fondazione Aida, con il sostegno dell’amministrazione del Comune di Schio nell’ambito delle iniziative del tema culturale Kalos kai Agathos, volano per la pace. La regia dello spettacolo è affidata a Pino Costalunga, in scena Matteo Mirandola, Stefania Carlesso e Andrea Dellai.

L'approccio è multidisciplinare e in scena si alterneranno teatro d'attore, uso di pupazzi, narrazione in musica e poesia. In questa versione della celebre fiaba dell'autore danese, si incontrano tre strani personaggi, tutti in qualche modo un po' “brutti” e un po' “diversi”: il narratore Pietro – un po' grasso e impacciato – un celeberrimo pianista – il professor Pianissimo de Pianis – che piange come un bambino quando si arrabbia e il suo aiutante Mandracche. Tutti hanno qualche difettuccio da nascondere.