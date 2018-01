"Tua Mamma": stand up comedy by Andrea Saleri allo Spazio Nadir

Domenica 21 gennaio alle 20.30 allo Spazio Nadir di Vicenza in contrà Santa Caterina 20 l'associazione culturale ARTuro presenta lo spettacolo di stand up comedy "Tua Mamma" di e con Andrea Saleri.

"Tua Mamma" è la risposta che Andrea Saleri dà ogni volta che la SIAE gli chiede se i testi del suo spettacolo siano registrati. E' anche il titolo del suo 2° spettacolo comico satirico, scritto e rodato nelle valli bresciane tra Pirli, chiloom, razzismo e tutti gli elementi tipici della sua terra.

Un monologo rock n' roll intimista, una vetrina di esibizionismo sentimentalista pornografico, un disagio profondo dislocato dall'omertà del web, opinioni e racconti di una breve vita altalenante tra droga, tatuaggi, sinusite, matrimoni gay, eutanasia e recensioni di serie tv anni '90.

ANDREA SALERI. Inizia a scrivere monologhi durante gli anni universitari, finché non si accorge di essersi confuso con la tesi. Laureatosi, inizia a frequentare nel 2014 le prime realtà emergenti di stand-up comedy nel nord d'Italia, e nel 2015 entra a far parte del cast fisso del gruppo veronese Comicus. Nel 2016 partecipa alla seconda stagione del programma "Natural Born Comedians" in onda su Comedy Central (canale 124 di Sky).

Ingresso con tessera ARTuro: costo 5 euro. Alla fine dello spettacolo si farà cappello per contribuire alle spese dell'artista. E' gradito il contributo eno-gastronomico.

www.comedycentral.it/programmi/natural-born-comedians/natural-born-comedians-2-andrea-saleri/