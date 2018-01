"Toka - Bailando Reggaeton" al Totem di Vicenza

Mercoledì 24 gennaio dalle 22 alle 4 il Totem Gallery Club di Vicenza ospiterà Toka - Bailando Reggaeton per la movida di urban latin pù ballata nel vicentino in una noche de fuego. Un modo per immergersi nelle realtà attraverso i suoni e i ritmi più caldi del momento. In consolle suonerà Ciso Jr. Ingresso omaggio donna tutta la notte.

Consumazione obbligatoria: 8 euro.

Infoline e reservation: 348.7733171 - 347.0536703 - 340.8193406