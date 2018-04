Titub - spettacolo interattivo al Castello di Thiene

Tra le sale del Castello di Thiene si aggira Tubib.

Non piace solo agli adulti, non piace solo ai bambini. Non è un cartone animato, ma neanche una persona qualunque.

Cattura l’attenzione, ipnotizza. Ma chi è Tubib?

Da scoprire il 28 e il 29 Aprile in quello che è il nuovo spettacolo interattivo firmato Jar Creative Group. Lo show, adatto a grandi e piccoli, si sviluppa in diverse stanze del castello; all'inizio di ogni show ci sarà un curisoso personaggio che farà da guida e d'improvviso ci si troverà immersi nella meravigliosa storia di Tubib e del prode Tristano.



Dopo il successo di 'Alice nel Paese delle Meraviglie', 'Peter Pan alla Ricerca della Polvere di Fata' e 'la Bella e La Bestia', è tempo di vivere una nuova avventura ideata dai ragazzi di Jar: 'Tubib e l'amuleto senza tempo' un debutto a Thiene dove si cambiano le regole del teatro tradizionale e gli attori sono i protagonisti con gli spettatori abbattendo il confine tra palco e platea. Gli spettacoli si susseguono nel pomeriggio del 28/29 Aprile dalle 14.00 alle 18.30, uno ogni 30 minuti per una durata di circa 50 minuti.