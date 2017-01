Thiene, Sammy Basso in "Re Leone": doppio spettacolo per la Progeria

In scena al teatro Comunale la Compagnia del Villaggio. Il sipario si aprirà alle 17 e in replica alle 21. Ingresso a 15 euro (12 ridotto), il ricavato andrà interamente all'associazione nata con lo scopo di far conoscere la rarissima malattia genetica che ha segnato la vita del giovane vicentino