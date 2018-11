"The Naked Clown" al Comunale in prima nazionale

venerdì 23 novembre 2018 ore 20.45

prima nazionale



RECIRQUEL COMPANY BUDAPEST

THE NAKED CLOWN

coreografia Bence Vági



La vita del clown è arrivata alla fine. Ora sta per entrare in una dimensione sconosciuta, ma prima dell’ultimo sipario e di togliersi il vestito di scena, deve fare gli ultimi passi solo con la nudità della sua anima. Ogni maschera è rimossa e gli artisti invitano il pubblico ad un insolito e profondo viaggio in un regno immaginario dove gli strati che coprono e proteggono la realtà scompaiono. Lo spettacolo attraversa i confini di vari generi teatrali: dal nouveau cirque, alla danza, dal teatro, alla musica. La partitura musicale è stata registrata da un’orchestra sinfonica e riporta in vita le musiche del XIX e XX secolo dando un ulteriore tocco di eleganza all’originale e raffinata creazione.



Biglietti:

Intero - 38,00 euro

Ridotto (over 65) - 33,00 euro

Under 30 - 22,00 euro