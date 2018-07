The Lovers - Spettacolo di danza al Castello di Giulietta e Romeo

Romeo e Giulietta, Amleto e Ofelia, Porzia e Bassanio e tanti altri: amori dichiarati, fuggiti, ostacolati, difficili, impetuosi, carnali, poetici. The Lovers accompagna lo spettatore nell’universo amoroso di Shakespeare. Uno spettacolo fresco, dolce, ironico, voluttuoso, testardo. Come lo sono i personaggi di Mr. William. La compagnia, che quest’anno compie trenta anni di attività, torna a stupire, coinvolgere e incantare.

Compagnia Naturalis Labor

ideazione e regia Luciano Padovani

coreografie e regia Silvia Bertoncelli e Luciano Padovani



danzano

Francesca Bedin, Silvia Bertoncelli, Sara Cavalieri, Jessica D'angelo, Francesco Pacelli, Mirko Paparusso, Marco Pericoli, Paolo Ottoboni, Camilla Olimpia Zecca





Biglietti: intero numerato € 15 - ridotto € 12



Prevendita e vendita biglietti: presso Ufficio Cultura e online su www.arteven.it - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito vivaticket by Best Union. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo Tel. 0444 492259



Info: Ufficio Cultura Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma, 5 tel. 0444 705737 / 705769 (da lunedì a venerdì 9.00-12.30) - manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.arteven.it

Arteven Circuito Teatrale Regionale