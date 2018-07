"Terrestri d'estate" - tutto il programma

6 giorni, 4 spettacoli, 5 itinerari, 4 proiezioni, 4 mostre, 3 laboratori, 1 forum, 1 incontro: è questo Terrestri d'estate - festival di teatro urbano per le nuove generazioni, un progetto ideato da La Piccionaia e realizzato con la partecipazione di una rete di soggetti territoriali attivi nella promozione culturale e artistica, nell’inclusione sociale, nella tutela e valorizzazione ambientale, nella formazione e nello sviluppo di nuove forme di economia sostenibile.



Un programma in 6 sezioni - teatro, docu-film, immagini, laboratori, itinerari, spizzichi & bocconi - dedicato alle giovani generazioni. Dai 6 ai 106 anni: perché ciò che rende giovani non è solo l’età anagrafica, ma sono anche e soprattutto la mente, il cuore e la voglia di scoprire, attraverso l’arte e i linguaggi performativi, nuove visioni sul mondo contemporaneo.

Il programma



MARTEDI 17 LUGLIO



ore 18 e 20 | Basilica Palladiana | Silent Play > Le voci della Basilica

ore 18.30 | Pane Quotidiano | Forum > Educare alla bellezza

ore 19.30 | De Bernardini Giocattoli | Vernissage > / e.mò.ti.con / illustra l'emozione a seguire | Bottega Unicomondo | / e.mò.ti.con / off



MERCOLEDI 18 LUGLIO



ore 18 | Giardino Teatro Astra | Cooperativa Insieme > Happy Barco

ore 18 | Giardino Teatro Astra | Laboratorio Aster Tre > Alla Corte del Mago di Oz

ore 21.30 | Giardino Teatro Astra | Teatro delle Albe > Thioro. Un cappuccetto rosso senegalese

ore 22.30 | Giardino Teatro Astra | Docu-film > Giulio Boato / Theatron. Romeo Castellucci

GIOVEDI 19 LUGLIO



ore 18 | Giardino Teatro Astra | Cooperativa Insieme > Happy barco

ore 18 | Giardino Teatro Astra | Laboratorio Cooperativa Insieme > Pezzi di pezza per pazzi pupazzi

ore 19.30 | Giardino Teatro Astra | Valentina Dal Mas > Figli del Big Bang

ore 21.30 | Giardino Teatro Astra | Incontro > Giacomo Verde / Videoartivista

ore 22.30 | Giardino Teatro Astra | Docu-film > Giulio Boato / Jan Fabre. Beyond the artist

VENERDI 20 LUGLIO



ore 18 | Giardino Teatro Astra | Cooperativa Insieme > Happy barco

ore 18 | Giardino Teatro Astra | Aperitivo Internazionale Progetto Giovani > World Wide Vicenza

ore 19 | Giardino Teatro Astra | Teatro delle Albe > Thioro. Un cappuccetto rosso senegalese

ore 21.30 | Giardino Teatro Astra | La Piccionaia > Non abbastanza vicino (studio)

ore 22.30 | Giardino Teatro Astra | Docu-film > Teatro delle Albe / Ubu buur



SABATO 21 LUGLIO



ore 9 e 16 | dal Teatro Astra | Silent Play fluviale sul Retrone > La porta d'acqua

ore 16.30 | dall’Azienda Agricola Biologica Corte Bertesina | Vaghe Stelle > Esplorazione urbana

ore 18 | dalla Scuola Malfermoni | La Piccionaia > Pedibus / La Fiaba. Istruzioni per l'uso

ore 19.30 | Pane Quotidiano | Vaghe Stelle > Territori su due piedi / mostra fotografica

ore 20.30 | Pane Quotidiano | Pane Quotidiano > Intermezzo mangereccio

ore 21.30 | Pane Quotidiano | Docu-film > Andrea Colbacchini / C'è gente strana che quando piove…





DOMENICA 22 LUGLIO

ore 9 e 16 | dal Teatro Astra | Silent Play fluviale sul Retrone > La porta d'acqua

ore 20 | dal Teatro Astra | Silent Play > Silent Fireflies



DAL 16 AL 18 LUGLIO

dalle 18.30 alle 21.30 | B55 | Valentina Dal Mas > Laboratorio Fisico e di Drammaturgia



In caso di maltempo il programma potrebbe subire delle variazioni: consultare il sito www.teatroastra.it _____________________



BIGLIETTI Le voci della Basilica | Silent Fireflies € 7 (prenotazione consigliata) I libri di Oz | Figli del Big Bang | Thioro. Un cappuccetto rosso senegalese € 8 intero, € 5 ridotto under14 (prenotazione consigliata) Non abbastanza vicino € 8 (prenotazione consigliata) La porta d’acqua € 35 intero, € 20 ridotto under14 (prenotazione obbligatoria) Esplorazione urbana | Pedibus € 5 (prenotazione consigliata) Intermezzo mangereccio € 10 (prenotazione obbligatoria) INFO E PRENOTAZIONI

La Piccionaia / Ufficio Teatro Astra

dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.45

0444 323725 – info@teatroastra.it

www.teatroastra.it

_____________________

Terrestri d'estate - festival di teatro urbano è un progetto inserito nell'ambito di "L'estate a Vicenza" grazie al Comune di Vicenza e al sostegno di Aim Gruppo, Theama Teatro, La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, Stivalaccio Teatro, Ensemble Vicenza.



Terrestri d'estate - festival di teatro urbano è un progetto curato da LaPiccionaia in collaborazione con Illustri, Cooperativa Sociale Insieme / Al Barco Cooperativa Insieme, Equistiamo / Vaghe stelle, Aster Tre Vicenza, Progetto Giovani Vicenza, Cooperativa Il Mosaico, Villaggio SOS di Vicenza onlus / Pane Quotidiano Vicenza, RiverLand asd, De Bernardini Giocattoli, Bottega Altromercato Vicenza - Unicomondo, Teatro Astra, Liceo Artistico Boscardin, Edeco Onlus / Casa del Fanciullo - Cadelfa, Azienda Agricola Biologica Corte Bertesina, A.Gen.Do. Onlus / Fuori di Zucca