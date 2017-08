"Tempeste d'Amor Perdute" a Vicenza: commedia ironica tratta da Shakespeare

GUIDA SPETTACOLI DI TEATRO E DANZA NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

FERRAGOSTO 2017: TOP 5 EVENTI SUL TERRITORIO BERICO

FERRAGOSTO 2017: TUTTI GLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA

Martedì 15 agosto alle 21.15 le compagnie "Pantakin" e "Teatro della Gran Guardia" presenteranno al Chiostro di San Pietro a Vicenza lo spettacolo "Tempeste d'Amor Perdute", liberamente tratto da William Shakespeare, per il secondo appuntamento della rassegna "Be Popular", festival di teatro popolare, organizzato da "Stivalaccio Teatro". I “regali”, che la commedia italiana ha fatto al Bardo di Stratford Upon Avon, ritornano indietro in uno spettacolare circuito virtuoso. Drammaturgia Andrea Pennacchi e Michele Modesto Casarin. Interpreti: Diana Ramponi, Katiuscia Bonato, Matteo Fresch, Nicola Perin e Marianna Fernetich. Regia di Michele Modesto Casarin. Biglietti: intero a 12 euro - ridotto under 30 a 10 euro.

SCENARIO E TRAMA. La giovane Isabella, ritorna dall’Inghilterra alla metà del 1600, alla ricerca della compagnia di Commedia dell’arte “Gli Uniti”, diretta da Ottavio Romagnesi. La trova fortunosamente (nella migliore tradizione) al porto di Comacchio in procinto di imbarcarsi per Venezia. La peste ha lasciato vivi solo 3 attori: una donna e due uomini, che ormai disperano di poter rimettere in piedi il loro usuale repertorio. Diana, la madre, ora capocomico, è troppo vecchia per le parti giovanili e il figlio Tristano e l’attor giovane Valentino, sono troppo giovani per le fondamentali parti di Pantalone o del Dottore. Isabella li trova che cercano di rimettere in piedi scene di Ruzante, ultima risorsa. Dopo alcuni equivoci, Isabella rivelerà la sua identità alla madre e chiederà alla Compagnia di tornare a Venezia per portare in scena uno spettacolo a Palazzo Mocenigo in onore della contessa Arundel. Di fonte all’impossibilità di mettere in scena un classico spettacolo di Commedia, la giovane Isabella mostrerà una possibile via d’uscita agli Uniti: una Commedia pastorale, che in Italia nessuno porta più in scena, ma fonte di ispirazione per William Shakespeare che grazie alle sue parole, al Globe di Londra sta ottenendo grande successo. Un vecchio mago e sua figlia che, su un’isola deserta, portano a termine una storia di amore e giustizia.

I 4 assieme, ne prenderanno le parole e porteranno in scena la Commedia, mischiando la poesia del bardo con i lazzi della Commedia dell’Arte. Creando così le loro “Tempeste d’amor perdute” Ma il destino nefasto in agguato manderà all’aria i piani dei comici.

