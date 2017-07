"Teatro In Centro": 4 spettacoli al Rione Barche di Vicenza

GUIDA AGLI SPETTACOLI DI TEATRO A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Da giovedì 27 a domenica 30 luglio tra i vicoli del Rione Barche, il quartiere più antico di Vicenza, è in programma la mini-rassegna "Teatro In Centro" con 4 spettacoli all'aperto per il festival di teatro urbano "S-Centrati 2017", curato da "La Piccionaia". Alcune tra le compagnie di spicco della scena contemporanea nazionale e internazionale si esibiranno con singolari show con un finale speciale dedicato a tutte le età. Prima delle rappresentazioni venerdì, sabato e domenica ci sarà "L’Avant-Spectacle" con 3 concerti- aperitivo gratuiti a cura del Nuovo Bar Astra sotto la direzione artistica di Gianluca Moretto. L’iniziativa si inserisce nella rassegna "L'Estate a Vicenza 2017" promossa dall'assessorato comunale alla crescita.

LE COMPAGNIE E GLI ARTISTI. Si comincerà con le poesie musicate di Mariangela Gualtieri fino alla cosmologia classica greca de "I Sacchi di Sabbia" fino al "Collettivo Controcanto" e al Circo Karromato delle Marionette di Praga in uno dei contesti più belli e suggestivi del centro storico.

LA LOCATION MEDIEVALE DEL RIONE BARCHE. Affacciato sul fiume Retrone e adiacente all’antico porto fluviale di Vicenza, il medievale rione delle Barche è uno dei più antichi della città. Gli stretti vicoli, le abitazioni tipicamente popolari, l’antico Ospitale di San Valentino dove i mercanti, i barcaioli e i mendicanti trovavano ricovero per notte, la piazzetta che un tempo ospitava gli orti sull’argine. E' in questa affascinante cornice, e in particolare sotto le logge cinquecentesche dell’antica conceria di Vicolo Cieco Retrone, che prenderanno vita 4 sere di spettacolo, dedicata ciascuna ad una diversa suggestione.

L’AVANT-SPECTACLE. E' un progetto di concerti-aperitivi al "Nuovo Bar Astra" prima dell'inizio dello spettacolo. Apriranno le danze venerdì 28 luglio ci saranno i "Delirium Tremens", formazione composta da Diego Bolognese (violino), Emanuele Marchi (violino) e Penelope Mitsikopoulos (contrabbasso), che si esibiranno in classici del rock (e non solo) rivisitati in chiave classica. Sabato 29 luglio salirà sul palco di piazzetta Falluja il duo "Lubjan & Mrozowska", al secolo Giovanna Lubjan (chitarra e voce) e Sandra Mrozowska (violino) con un repertorio originale e alcune cover riarrangiate. Per finire domenica 30 luglio si esibirà il musicista "Omo.Ritmo", alias Luigi Mosso: voce, contrabbasso e tapdance per un viaggio appassionato nella storia della musica nera.

BIGLIETTI: 7 euro eccetto Karromato 6 euro - Astracard Estate 4 ingressi a 20 euro (utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo). La partecipazione è a numero limitato, si consiglia la prenotazione. Concerti-aperitivo: ingresso libero

INFORMAZIONI. Ufficio Teatro Astra Vicenza - Contrà Barche 55 - telefono 0444.323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it.

PROGRAMMA DELLA MINI RASSEGNA:

Giovedì 27 luglio - ore 21.15: "Bello Mondo" - Musica e Poesia con l'attrice-poetessa Mariangela Gualtieri

Venerdì 28 luglio - ore 21.15: "Dialoghi degli Dei" con la compagnia "I Sacchi di Sabbia", diretta da Massimiliano Civica

Sabato 29 luglio - ore 21.15: "Sempre Domenica" con il "Collettivo Controcanto"

Domenica 30 luglio - ore 21.15: "Il Circo di Legno" con la compagnia "Karromato" delle "Marionette di Praga"

