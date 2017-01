Teatro Forum "Noi Altri: Un paese troppo piccolo per tutti?" al "No Dal Molin"

Venerdi 20 gennaio alle 21 è in programma lo spettacolo teatrale "Noi Altri. Un paese troppo piccolo per tutti?" a cura della compagnia "Teatro Forum" presso il presidio permanente "No Dal Molin" di Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) nell'ambito delle iniziative previste dal 12 al 26 gennaio (vedi il programma). In apertura verso le 20 ci sarà la "Cena Multietnica" per un menù con specialità da tutto il mondo. L'evento si terrà nel tendone riscaldato. Ingresso con sottoscrizione volontaria. Per maggiori informazioni: www.nodalmolin.it.

