Teatro Comunale Città di Vicenza - Le Quattro Stagioni - Compagnia Arearea

LE QUATTRO STAGIONI - FROM SUMMER TO AUTUMN

COMPAGNIA AREAREA - Teatro Comunale Città di Vicenza 24/02



Coreografia Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi

Musica Le Quattro Stagioni, riscrittura di Max Richter



Ci sono opere che nascono quasi all’insaputa di noi stessi, nascono come papaveri spontanei tra le rovine o sul ciglio di una strada. E che gioia per l’occhio attento del passante!

Con quella spontaneità, e per stimolare lo spettatore a quella qualità dello sguardo, ci avviciniamo a Le Quattro Stagioni di Vivaldi. Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi firmano due stagioni ciascuno, rispettivamente Estate-Inverno e Primavera-Autunno, e guidano il numeroso gruppo in un perpetuo andirivieni di concentrati d’energia, slanci improvvisi, urla silenziose, smarrimenti, perdite di senso ed impennate continue.

Nella danza si rinnova l’incanto di una composizione musicale sublime in cui gli interpreti si avventurano, in una mescolanza espressiva aperta alla sorpresa del divenire.