TEATRO ASTRA, MASSIMO CIRRI E MIRKO ARTUSO RACCONTANO “QUELLA VOLTA CHE HO PENSATO DI DIVENTARE MATTO” 24/02

TEATRO ASTRA, MASSIMO CIRRI E MIRKO ARTUSO RACCONTANO “QUELLA VOLTA CHE HO PENSATO DI DIVENTARE MATTO”

Sabato 24 febbraio il reading musicato dal vivo dalla Piccola Bottega Baltazar, tra le parole di autori illustri come Trevisan, Meneghello, Wisława Szymborska, Hermana Águila e le testimonianze di persone comuni sulla “normalità” della follia.

“Una volta ho avuto veramente paura di diventare matto. Ma matto davvero: fuori di testa, fuori come un balcone, fuori dal mondo. Lontano da tutti perché preso dentro un gorgo senza fondo. Solo con tutto il mondo che scoppia dentro”. Comincia così il racconto autobiografico di Massimo Cirri, pubblicato nel 2010 alla vigilia del primo Incontro Internazionale delle persone con disagio mentale, tenutosi a Trieste e intitolato “Impazzire si può”. Qualche anno prima, nel 2002, Einaudi pubblicava il libro di Vitaliano Trevisan “I quindicimila passi”, in cui l’autore scrive: “Dentro ognuno di noi, pensavo, c'è una superficie indivisibile che nessun altro essere umano può esplorare, un territorio ostile e inospitale, una terra che a volte anche noi tralasciamo di visitare". È da questi due luoghi letterari che nasce l’idea dello spettacolo “QUELLA VOLTA CHE HO PENSATO DI DIVENTARE MATTO”, che Massimo Cirri e Mirko Artuso porteranno sul palco del Teatro Astra sabato 24 febbraio (ore 21). L’evento, inserito nel cartellone “Terrestri 17/18” curato da La Piccionaia per il Comune di Vicenza con il sostegno di Ministero dei Beni Culturali, Regione Veneto e Provincia di Vicenza, è realizzato all’interno della collaborazione della Piccionaia con “Gli Stati della Mente”, il festival sul tema della salute mentale promosso dall’Associazione Culturale Laboratorio Arka.

Biglietti € 15 (€ 12 ridotto; € 10 ridotto gruppi di min. 10 persone). Astracard € 30 (3 ingressi), Astracard studenti scuole superiori € 25 (5 ingressi), tutto acquistabile anche con Carta Docente e 18App.

Informazioni, prevendite e prenotazioni: Ufficio Teatro Astra

telefono 0444 323725