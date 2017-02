Teatrissimo: "Perpetua Zovane: Casin in Canonica" al "Da Ponte"

Giovedì 16 marzo alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Perpetua Zovane: Casin in Canonica" di Dante Callegari a cura della compagnia "La Torre" di Chiampo presso la Sala Jacopo Da Ponte di Bassano del Grappa in piazzale Cadorna 34 per la rassegna "Teatrissimo" di teatro dialettale amatoriale. La commedia brillante di tre atti in dialetto veneto si svolge in una canonica. I personaggi sono: il parroco Don Mosè, la suora, il nònsolo, una stramba coppia di anziani, la vecchia bigotta, il nipote del parroco e la perpetua, che non è la solita zitella, ma una giovane ragazza. Naturalmente questa "perpetua zovane" farà sorgere nel paese molte perplessità e pettegolezzi, soprattutto quando la si vede troppo spesso insieme al giovane nipote, dove gli equivoci abbonderanno. Ingresso: 7 euro. Abbonamento: 44 euro. Per informazioni: 0424.522482.

