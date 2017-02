Teatrissimo: "Nobile si Nasce...Siora se Deventa" al "Da Ponte"

Giovedì 23 marzo alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Nobile si Nasce...Siora se Deventa" di Domenico Cinque a cura della compagnia "Piccolo Teatro" di Bassano presso la Sala Jacopo Da Ponte di Bassano del Grappa in piazzale Cadorna 34 per la rassegna "Teatrissimo" di teatro dialettale amatoriale. E' una commedia brillante, che ruota attorno alla nobiltà di origine e allo status di signora con molti paradossi ed equivoci divertenti, creati ad hoc dal gruppo bassanese per il divertimento del pubblico. Ingresso: 7 euro. Abbonamento: 44 euro. Per informazioni: 0424.522482.

