Teatrissimo: "Mi Te l’Avea Dito" al "Da Ponte" di Bassano del Grappa

Giovedì 16 febbraio alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Mi Te l’Avea Dito" del gruppo "Modus Vivendi" presso la Sala Jacopo Da Ponte di Bassano del Grappa in piazzale Cadorna 34 per la rassegna "Teatrissimo" di teatro dialettale amatoriale. La commedia di Giorgio Tosi e Antonio Menichetti, diretta da Adriano Mazzucco, è ambientata nella casa-studio del sedicente mago Ettore e di sua sorella Adele si avvicendano vari personaggi in difficoltà che vengono a chiedere aiuto per risolvere i loro problemi. Il mago s’improvvisa cartomante, medium, lottologo, guaritore e psicologo, facendosi aiutare con il ricatto dalla sorella. A lui non mancherà mai il lavoro, perché "a gente la gh’avarà sempre bisogno de qualcun che la illuda". Ingresso: 7 euro. Abbonamento: 44 euro. Per informazioni: 0424.522482.

