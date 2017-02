Teatrissimo: "Coinquilino Cercasi" al "Da Ponte" di Bassano del Grappa

Giovedì 9 marzo alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Coinquilino Cercasi" a cura della compagnia "Teatro Insieme" di Zugliano presso la Sala Jacopo Da Ponte di Bassano del Grappa in piazzale Cadorna 34 per la rassegna "Teatrissimo" di teatro dialettale amatoriale. La commedia in due atti di Roberto Giacomozzi, che la regista Gabriella Loss ha adattato, trasferendola dall’ambiente romano a quello veneziano con il suo dialetto. La vicenda narrata è quella del giovane prete Don Cirillo, che per far fronte alle impellenti necessità della sua chiesa, pensa di sub-affittare una stanza del suo appartamento, affidandosi ad una agenzia immobiliare. Equivocando sul nome Elìa con quello di Èlia, il pretino si ritrova in casa una procace "entreneuse", che a sua volta non tarda un attimo a portarsi in camera la compagna Molly. La situazione imbarazzante si complica nel secondo atto quando, oltre che al padre di don Cirillo, assiduo frequentatore del bagno, dove trova asciugamani a forma di reggiseno, si annuncia l’arrivo della ricca zia australiana di Èlia. Ne nasce una ‘commedia nella commedia’, dove padre Cirillo, che diventa il (finto) marito della ragazza, per di più sedicente incinta, mentre il suo fidanzato, musicista pop, diventa il prete, il tutto sullo sfondo del tenero innamoramento di Molly con l’agente immobiliare, a cui la ragazza propina vagonate di prodotti di bellezza. Una situazione ingarbugliata basata su un insieme di equivoci, in cui tutto si regge sul ritmo incalzante degli episodi in rapido cambiamento, complice anche il gioco delle porte di una elegante scenografia. Ingresso: 7 euro. Abbonamento: 44 euro. Per informazioni: 0424.522482.

