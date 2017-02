Teatrissimo: "Camera a Ore" al "Da Ponte" di Bassano del Grappa

Venerdì 3 marzo alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Camera a Ore" di Elisabetta Squarcina a cura del gruppo "L'Attorchio" di Cavaion Veronese (VR) presso la Sala Jacopo Da Ponte di Bassano del Grappa in piazzale Cadorna 34 per la rassegna "Teatrissimo" di teatro dialettale amatoriale. La rappresentazione è tratta dal testo "Kein Auskommen mit dem Einkommen" di Fritz Wempner e adattata in dialetto veronese da Igino Dalle Vedove con la regia di Ermanno Regattieri. Trama della commedia: per arrotondare la pensione e alleggerire l’economia domestica, due coniugi senza figli decidono di subaffittare la migliore camera del loro modesto appartamento. Pubblicano così un annuncio sul giornale. Ma non sanno cosa li aspetta: equivoci e colpi di scena porteranno i due coniugi ben lontano dalla loro routine quotidiana. Ingresso: 7 euro. Abbonamento: 44 euro. Per informazioni: 0424.522482.

