"Teatrissimo 2017": Premio Ponte Vecio al "Da Ponte" di Bassano del Grappa

Da giovedì 16 febbraio a giovedì 30 marzo si terrà la rassegna teatrale amatoriale in dialetto veneto "Teatrissimo 2017" alla ventesima edizione per il 16° Premio Ponte Vecio presso la Sala Jacopo Da Ponte a Bassano del Grappa in piazzale Cadorna 34. Andranno in scena 8 spettacoli con altrettante compagnie FITA partecipanti al concorso teatrale. Le commedie divertenti verranno giudicate dagli spettatori in base al loro personale gradimento. Lo spettacolo che riceverà più voti vincerà l'ambito premio "Ponte Vecio". Si comincerà giovedì 16 febbraio con "Buseta e Boton" a cura di "El Gavetin" e si finirà con "I Gera Altri Tempi" a cura di "Piccolo Teatro Bassano". Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. Ingresso: 7 euro. Abbonamento: 44 euro. Per informazioni: 0424.522482

Il programma completo della rassegna:

Giovedì 9 febbraio: "BUSETA E BOTON" di Franco Antolini con la Compagnia Teatrale El Gavetin

Giovedì 16 febbraio: "MI TE L'AVEA DITO" di Adriano Mazzucco con la Compagnia Teatrale Teatro S. Massimo / Modius Vivendi

Giovedì 23 febbraio: "QUESTION DE ESPERIENSA" con la Compagnia dell'Imprevisto

Venerdì 3 marzo: "CAMERA A ORE" con la rielaborazione di Elisabetta Squarcina a cura della Compagnia Teatrale Teatro dell’Attorchio

Giovedì 9 marzo: "COINQUILINO CERCASI" con la rielaborazione di Gabriella Loss a cura della Compagnia Teatrale Teatroinsieme

Giovedì 16 marzo: "PERPETUA ZOVANE, CASIN IN CANONICA" di Dante Callegari con la Compagnia Teatrale La Torre

Giovedì 23 marzo: "NOBILE SI NASCE... SIORA SE DEVENTA" di Domenico Cinque (spettacolo fuori concorso) con la Compagnia Teatrale Piccolo Teatro di Bassano

Giovedì 30 marzo: Serata finale con premiazioni - Spettacolo "I GERA ALTRI TEMPI" con la Compagnia Teatrale Piccolo Teatro di Bassano con i Ketalipà

ELENCO TEATRI