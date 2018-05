"Tanto boridon par ninte" - Spettacolo in lingua veneta al Teatro Civico di Schio

L’Associazione artistica Schio Teatro Ottanta, è lieta di presentare lo spettacolo teatrale:

"Tanto boridon par ninte"

di Paolo Balzani da “Much Ado About Nothing” di William Shakespeare



«Senza doppie, senza zeta, con la elle impalpabile e la erre arrotolata»



Spettacolo popolare dai toni eleganti e senza eccessi: un allestimento originale nato dalla trasposizione dell'inglese di Shakespeare nei modi sobri ed emozionali della lingua veneta.

Lo spettacolo è rielaborato sulla specificità del Teatro Civico di Schio, pensando proprio alla bellezza del teatro e al suo spazio pieno di carattere, forza e suggestioni. Proprio perché lo spazio fa raccontare le cose in modo diverso.

"Tanto boridon par ninte" è l'umano affannarsi intorno a futili faccende.

È una tragedia fatta di inganni e maldicenze. E' una commedia in cui, nello svelamento finale, emerge nuova sostanza che segna l'inizio di una nuova esistenza.

Sarà la maschera, pretesto che veicola simboli antichi, lingua e parole, a portare verità.

Ma che c'entra Shakespeare con la lingua veneta?

Tutto nasce da un codice ISO 639-3 “VEC”: una sigla di rappresentazione linguistica, «vec», così come il sardo è «srd».

Per l'Unesco sono endangeredlanguages: lingue in via di estinzione, vulnerabili, impreparate ad affrontare la sfida della globalizzazione, divorate dalla lingua asettica dei computer.



Ma allora cos’è quest’ opera teatrale? Un requiem cantato “in mortem venetiae linguae”?

È vivere la ricchezza popolare, componente irrinunciabile di un'identità culturale. È patrimonio di antica saggezza e sagace goliardia. È una mediazione letteraria.

È far parlare la lingua dell'infanzia, che si esibisce solo se accompagnata al garbo perché è preziosa, è l'intimità, è il sapore della casa dei nonni, è il cuore che parla, anche al futuro.



Perché, ancora oggi, anche chi, in laguna e dintorni, si esprime in perfetto italiano, sente nella pancia il fermento che cova, un'intonazione antica pronta a esplodere in mille sfumature, insoma ... on veritiero boridòn.



