“#Taleequaleame …. Again” il cabaret di Cirilli al Teatro comunale di Vicenza

Nuovo appuntamento con il cabaret negli spettacoli Fuori Abbonamento al Teatro Comunale di Vicenza, protagonisti I personaggi più amati della scena nazionale

Sabato 14 aprile alle 20.45 sarà la volta del volto televisivo di Gabriele Cirilli con il suo recenissimo spettacolo, “#Taleequaleame … Again” regia di Gabriele Guidi, un mix di esuberante comicità presentata in versione social.

Il titolo dello show - in tour nei teatri dallo scorso ottobre firmato dallo stesso Cirilli, Maria De Luca e Carlo Negri - è un chiaro omaggio alla trasmissione televisiva che ha sancito il successo del comico, rendendolo popolare e amatissimo dal pubblico di ogni età. Per la data al Comunale dello spettacolo, due ore di divertimento assicurato, sono disponibili ancora dei biglietti.

Nel nuovo one-man-show che spazia in tutti i generi del teatro comico, dalla commedia degli equivoci al teatro di costume e di situazione per arrivare alla satira, Cirilli propone racconti di vita vissuta, sicuramente comici, ma in grado anche di toccare le corde del cuore, alternando narrazioni e monologhi con canzoni da cantante di rango e naturalmente gag irresistibili.

Con questo lavoro teatrale Cirilli regala al pubblico uno spettacolo divertente e brioso, ricco di situazioni e personaggi resi unici da quella capacità comunicativa dirompente che l’ha fatto apprezzare al pubblico, televisivo e non solo.“#Taleequaleame … Again” è la rappresentazione in scena dell’album virtuale delle foto personali dell’artista, e con lui le persone che fanno parte della sua vita.

I personaggi prendono corpo all’interno di monologhi e racconti, a partire dalla moglie (sono insieme da 33 anni), lo zio Riccardo alle prese con i selfie, un abruzzese doc che dà la possibilità a Cirilli di parlare della sua regione di origine e delle sue radici, della gioia di tornare vincitore in provincia e sentire la stima dei suoi compaesani, naturalmente in modo ironico.

In questo sapiente puzzle di ritratti famigliari non poteva mancare la figura della mamma, con la gag della prima volta sugli sci; ma anche una conversazione surreale con un call center o il racconto di una riunione condominiale simile ad un incontro di wrestling, quotidianità allo stato puro.

L’intento dello spettacolo è quello di dimostrare che ogni “pezzo di vita” può essere in soffitta o in cantina, ma con l’avvento di Internet il nascondiglio viene sostituito da un hashtag dentro il quale si possono comunque conservare queste emozioni.

E Gabriele Cirilli apre il suo #hashtag al pubblico proprio sul palcoscenico, l’unico vero luogo dove l’attore riesce ad essere tale e quale a se stesso.

Gabriele Cirilli (che si è formato al Laboratorio diretto da Gigi Proietti), è attore, imitatore, cantante e interprete ma non solo: in “#Taleequaleame … Again” si fa interprete di poesie toccanti e citazioni pirandelliane, conferendo allo spettacolo un tocco teatrale inaspettato.

Fanno da colonna sonora canzoni e ritornelli di Giorgio Gaber e altre interpretazioni musicali che valorizzano le due ore di divertimento e lasciano trapelare la maturità artistica di un mattatore della risata che ha conquistato il grande pubblico.

Cirilli è un attore nato sul palcoscenico, un artista sincero innamorato del suo mestiere, soprattutto di quel contatto con il pubblico che solo il teatro sa regalare, emozioni vere e dirette che si danno e si ricevono all’istante, con immediatezza e sincerità.

La regia dello spettacolo è firmata da Gabriele Guidi (figlio di Johnny Dorelli e di Catherine Spaak), autore e produttore di spettacoli impegnati come il reading teatrale “Storie Parallele” su Edith Piaf, “I Have a Dream”, un intenso spettacolo sulle parole che hanno cambiato la storia, interpretato da Valeria Lodovini con Ivano Marescotti, e registrate, anche le voci di Proietti che legge Pericle, di Beppe e Rosario Fiorello (Sacco e Vanzetti), di Catherine Spaak - lady Astor, la prima donna parlamentare inglese - e del compianto Arnoldo Foà (Faulkner al Nobel).

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita alla biglietteria del Teatro, in Viale Mazzini, 39 (biglietteria@tcvi.it, tel. 0444.324442), aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, e un’ora prima dello spettacolo; online sul sito del teatro tcvi.it, in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza e dalla App TCVI.

Costano: 34 euro il biglietto intero, 24 euro il ridotto over 65 e 15 euro il ridotto under 30.