"Super Ginger!": spettacolo satirico punk-clownesco al Teatro Bixio di Vicenza

Sabato 7 gennaio alle ore 21 al Teatro Spazio Bixio di Vicenza in via Mameli 4 andrà in scena lo spettacolo satirico punk-clownesco "Super Ginger!" di e con Anna De Franceschi per una produzione di "Stivalaccio Teatro" all'interno della stagione "Facciamo" per l'undicesima rassegna di "Teatro Elemento", curata da "Theama Teatro". Regia del DuoDorant. Uno spettacolo poetico, folle, emozionante. Un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica. Un viaggio fra scena e realtà dove la nostra umana vulnerabilità viene svelata attraverso il gioco, l’amicizia e la fantasia. Un clown contemporaneo, che parla a tutti universalmente attraversando sogni, attese e solitudini all'interno di una cornice dove ognuno può riconoscersi. E' un percorso di crescita personale in cui si fondono umorismo paradossale, satira e comicità clownesca. Trama Super G!: un’acclamata performer da varietà, fuoriclasse dell'intrattenimento. Così padrona del proprio palco, così indifesa lontana da esso, in quella vita privata che normalmente si cela allo sguardo dei fan. Vita e peripezie di una piccola grande eroina, che non molla mai. Questo spettacolo punk-clown arriva dritto al cuore e potrebbe facilmente coinvolgere tutti. La protagonista Anna De Franceschi è attrice di teatro e clown. Dal 2011 collabora con Teatro Bresci e Stivalaccio Teatro, due compagnie attive nel panorama veneto per spettacoli tradizionali, teatro popolare e commedia dell'arte. Nel 2012 a Mantova ha vinto il primo premio al concorso "I giovani e la Commedia dell’arte". Nel 2014 ha lavorato allo spettacolo “Circo Soufflè" prodotto dal Teatro del Pane (insieme a Pantakin Circo Teatro). Realizza numerosi seminari di teatro per bambini e nelle scuole. Vive in un ranch con un cane di nome Coco, due zie e 3.275 paia di scarpe. Biglietti: 12 euro intero - 10 euro ridotto (over 60 e under 25) - 8 euro studenti. Per informazioni e prenotazioni: info@spaziobixio.com - 0444.322525 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18) - 345.7342025 sabato e festivi (dalle 10 alle 18) - www.spaziobixio.com – www.theama.it

