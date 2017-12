Stagione 2017/2018 al Teatro Sant'Antonio di Montecchio Maggiore

Dal 9 novembre 2017 al 20 marzo 2018 è in programma la stagione teatrale 2017/2018 del Teatro Sant'Antonio a Montecchio Maggiore con 7 spettacoli tra prosa classica e contemporaea. Tra i big ospiti della rassegna Natalino Balasso, Elena Sofia Ricci e Gianmarco Tognazzi. Inizio spettacoli: ore 21.

PREVENDITE: on line su arteven.it, vivaticket.it e nei punti vendita del circuito vivaticket by Best Union (con diritto di prevendita) o alla biglietteria del Teatro Sant’Antonio i giovedì (15 - 18) e venerdì (10 - 13) della settimana precedente la data di ogni spettacolo. Biglietteria aperta, anche per le prevendite dalle 19 alle 21 nei giorni di spettacolo.

BIGLIETTI: Platea: 18 euro - Ridotto (Under 30 e Over 65): 15 euro - Galleria: 15 euro - Ridotto studenti 10 euro

INFORMAZIONI: Ufficio Cultura - Montecchio Maggiore - Via Roma 5 - 0444.705737 - manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.arteven.it

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA:

GIOVEDI' 9 NOVEMBRE 2017 - NON TI PAGO - COMPAGNIA DI TEATRO LUCA DE FILIPPO di Eduardo De Filippo con (in ordine di apparizione) Carolina Rosi, Viola Forestiero, Nicola Di Pinto, Federica Altamura, Andrea Cioffi, Gianfelice Imparato, Massimo De Matteo, Carmen Annibale, Paola Fulciniti, Gianni Cannavacciuolo, Giovanni Allocca - Regia di Luca De Filippo - Commedia che fa parte della produzione dei “giorni pari”, è uno dei testi più noti della prima drammaturgia eduardiana, andata in scena per la prima volta nel 1940. È una storia che parla di sogni, vincite al lotto, superstizioni e credenze popolari, che nella cruda realtà quotidiana fatta di paure, angosce e miseria non rinuncia alla speranza, all’illusione, all’ingenua attesa di un colpo di fortuna, che determini un futuro migliore.

GIOVEDI' 21 DICEMBRE 2017 - AMERICAN BUFFALO - MARCO D’AMORE, TONINO TAIUTI E VINCENZO NEMOLATO di David Mamet - Traduzionedi Luca Barbareschi - Regia di Marco D’Amore - Premi della Maschere del Teatro 2017 - Lo spettacolo è un grande classico, costruisce ponti tra la realtà raccontanta e le visioni possibili in grado di generare, Uno di questi ponti è partito da Chicago (città natia di Mamet) e, passando per l’angusta bettola di Don, è giunto a Napoli, in un vicolo in cui le ‘puteche’ (botteghe in dialetto napoletano) esistono ancora.

VENERD 26 GENNAIO 2018 - TONI SARTANA E LE STREGHE DI BAGDÀD (LA CATIVÌSSIMA CAPITOLO II) - Comedia di Natalino Balasso - scenofonia, luminismi, stile Roberto Tarasco e con Francesca Botti, Marta Dalla Via, Andrea Collavino, Denis Fasolo, Beatrice Niero - È la 2° parte della trilogia dedicata a Toni Sartana, il corrosivo anti-eroe nato dalla fantasia di Balasso, dedicata all’economia e racconta l’inarrestabile decadimento di una società tragicamente comica.

MERCOLEDI' 7 FEBBRAIO 2018 - UN SACCHETTO D’AMORE di e con Antonella Questa - Cosa si nasconde dietro alle nuove dipendenze comportamentali? Dietro queste patologie si nasconde un denominatore comune: la mancanza di relazione con noi stessi e con gli altri, l’incapacità di parlarsi e di ascoltarsi. In Un sacchetto d’amore Antonella affronta con la consueta ironia le dinamiche relazionali di oggi, costrette a fare i conti con un mondo sempre più rivolto al consumo. Un mondo in cui a mancare davvero sono i rapporti autentici. In fondo la vera ricchezza sta proprio lì, in quel motore che muove il mondo, che non si può né vendere, né comprare: l’amore, un sacco d’amore...ma anche un sacchetto può andar bene! Antonella Questa ci regala un nuovo personaggio, con quel gusto, ironia e delicatezza che la rendono una delle attrici più interessanti della scena contemporanea.

MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO 2018 - VETRI ROTTI di Arthur Miller - regia di Armando Pugliese con Elena Sofia Ricci e Gianmarco Tognazzi - A Brooklyn, 1938, Sylvia Gellburg, ebrea, viene improvvisamente colpita da un’inspiegabile paralisi agli arti inferiori, ma ben presto emerge è ossessionata dalle notizie delle persecuzioni contro gli ebrei in Germania durante l’Olocausto.

MERCOLEDI' 7 MARZO 2018 - LA VEDOVA SCALTRA di Carlo Goldoni con Francesca Inaudi e Giuseppe Zeno - Altri interpreti: Fabio Ferrari, Claudia Ferri, Riccardo Bocci, Alessandra Cosimato, Matteo Guma, Andrea Coppone, Massimiliano Giovanetti e con Renato Cortesi - Regia di Gianluca Guidi - In una locanda di Venezia, 4 ricchi e blasonati pretendenti di nazionalità diversa sono affascinati dalla bella vedova de’ Bisognosi. Ma l’inarrivabile Rosaura è una donna moderna, sa ribellarsi al padre e per sé “sceglie di scegliere” il proprio uomo.

MARTEDI' 20 MARZO 2018 - L’IDEA DI UCCIDERTI con Caterina Murino e Fabio Sartor più Paolo Lorimer e la partecipazione di Paila Pavese - scritto e diretto da Giancarlo Marinelli - "Mi sono ispirato a una storia vera" - scrive Marinelli - "nei presupposti che avrebbero potuto condurre alla tragedia. Nella realtà nessuno ha ucciso nessuno, almeno non fisicamente. Sono un uomo “femminista”: adoro le donne, scrivo e dirigo pensando sempre alle donne. Volevo mettere in scena una storia capace di spaventare il pubblico come quando si legge di un’epidemia virale che potrebbe colpire tutti.

ELENCO TEATRI