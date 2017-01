"Spirito Allegro" con Leo Gullotta al Teatro Comunale di Thiene

Martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 marzo sempre alle ore 20.45 andrà in scena lo spettacolo "Spirito Allegro" (Blithe Spirit) di Noel Coward con il celebre attore Leo Gullotta per una produzione "Diana Or.i.s." nell'ambito della XXXVII stagione di prosa al Teatro Comunale di Thiene in viale Francesco Bassani 18. Regia di Fabio Grossi. Altri attori: Betti Pedrazzi, Rita Abela, Federica Bern, Chiara Cavalieri, Valentina Gristina, Sergio Maschera. La bizzarra e divertente commedi inglese degli anni ’40, che prende in giro il mondo dell’occulto, è stata realizzata con largo uso di effetti speciali e video-mapping. La vicenda si svolge negli ambienti dell’Upper Class londinese della prima metà del novecento, quando per prendere un caffè si indossava lo smoking. Il protagonista è lo spirito della prima moglie del padrone di casa, lo scrittore di successo Charles, evocato da una medium pasticciona durante una seduta spiritica, che entra subito in conflitto con la seconda moglie, in carne e ossa, di Charles, e che non se ne andrà più. La commedia, messa in scena la prima volta nel 1941 in piena seconda guerra mondiale, fu duramente criticata per come rappresentava con poco rispetto un argomento serio come la morte. Il pubblico si curò poco di queste critiche e ne decretò il successo: la commedia rimase in scena per ben 1997 repliche nel West End. Biglietti: platea poltronissime a 30 euro; platea poltrone I a 26 euro; platea poltrone II a 23 euro; 1^ galleria centrale a 26 euro; 1^ galleria laterale a 20 euro; 2^ galleria a 12 euro; 2^ galleria ridotto a 10 euro.

