Spie all'opera 2018 - “L’inganno felice” di Rossini spiato in anteprima sui social network

L’opera, e il teatro Olimpico, raccontati in anteprima sui social network, direttamente dal pubblico: nasce così l’idea di “Spie all’opera”, proposta del festival “Settimane Musicali al Teatro Olimpico” che si rinnova quest’anno, invitando gli appassionati di Facebook, Instagram e You Tube alla prova generale de “L’inganno felice”, che si terrà in Teatro Olimpico mercoledì 30 maggio.

Per le spie l’arrivo è previsto per le ore 19.30, per permettere loro di sbirciare anche qualche indizio dal back stage.

Per partecipare è necessario iscriversi con una email a promozione@settimanemusicali.eu .

Un invito straordinario, quello rivolto alle “Spie”, perché si permetterà loro di filmare e fotografare la recita da punti di vista unici, muovendosi, pur con estrema circospezione, sulla gradinata del teatro, nel giardino e persino nella buca dell’orchestra.

Immagini e suoni rubati saranno poi raccontati online, utilizzando gli hashtag #spieallopera, #teatroolimpicovicenza, #museicivicivicenza, #museivicenza, #settimanemusicali, #ingannofelice #rossini2018 #rossini150.

Il direttore, Giovanni Battista Rigon, ha dato massima disponibilità alle “Spie” di accedere alla prova, con le dovute cautele da riservare ad un luogo unico al mondo e delicato come l’Olimpico. L’evento è reso possibile grazie all’appoggio dell’Amministrazione che ha accolto con favore la richiesta degli organizzatori.