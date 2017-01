Spettacolo di giovani talenti dalla danza al canto alla Galleria di Parco Città

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 22 GENNAIO

Sabato 21 gennaio alle 16.30 alla Galleria di Parco Città a Vicenza in via Quadri 79 (zona Bertesina) si terrà un'esibizione di giovani talenti: canto, danza, musica e sfilata di moda. Presentano Maira Salvagno e Paolo Somaggio. L'iniziativa è a cura della Galleria Parco Città e di Talent Eventi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: circoscrizione n. 4 tel. 0444 222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it - www.parcocitta.it - info@parcocitta.it.

