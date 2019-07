Commedia brillante a Villa Cordellina

Per “Risate e Musica a Villa Cordellina”

martedì 30 luglio chiusura col sorriso

in compagnia de “Il libertino” del Nautilus

Sarà una commedia brillante a chiudere in leggerezza la sesta edizione di “Risate e Musica a Villa Cordellina”, rassegna estiva curata da Theama con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore e in collaborazione con la Provincia di Vicenza.

Martedì 30 luglio alle 21, nell’area dei rustici della splendida dimora storica, l’appuntamento sarà infatti con la compagnia Nautilus Cantiere Teatrale ne “Il libertino”, divertente testo scritto nel 1961 da Aldo De Benedetti e proposto dalla formazione vicentina con la regia di Piergiorgio Piccoli e Daniele Berardi. Sul palcoscenico saranno impegnati Alberto Albiero, Giovanni Bazzocchi, Federico Bruno Calearo, Daniela Calvene, Gianfranco Cardone, Paola Daddelli, Barbara Grigioni, Fabio Menon, Laura Milan, Cristina Mion e Claudia Valentini.

Spassosa la trama, vivace e maliziosa. Tutto ruota attorno ad Arduino Rossi, uomo senza carattere e anonimo impiegato del Ministero delle Finanze, dove è quotidianamente alle prese con un direttore impiccione e un collega presuntuoso e scansafatiche. A casa non gli va meglio, stretto com’è tra una moglie ipocondriaca, una suocera autoritaria e un suocero bizzarro. Una domenica pomeriggio, però, la sua vita sembra prendere una piega imprevista ed eccitante, grazie ad un'affascinante ragazza (in realtà una bella entraîneuse) che lo invita nel proprio appartamento...

Biglietti a 8 euro, a 5 per i bambini sotto i dieci anni. Vendite anche online su www.liveticket.it. In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà all’interno