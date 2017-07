Spettacoli di teatro e di danza a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 14 al 16 luglio

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

GUIDA ALLE MOSTRE SUL TERRITORIO BERICO PER IL WEEKEND

GUIDA ALLE FESTE IN DISCOTECA NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

GUIDA AI CONCERTI POP-ROCK-FOLK NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Previsti alcuni appuntamenti di teatro e danza sul territorio berico nel weekend da giovedì 13 a domenica 16 luglio tra spettacoli, performance, show per bambini e workshop.

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI:

GIOVEDI' 13 LUGLIO

VALENTIN KABARETT. Giovedì 13 luglio alle 21 allo "Yourban" di Thiene si svolgerà la prova del secondo gruppo di corsisti, dove saranno aperte le porte al pubblico al nuovo percorso "Valentin Kabarett", un laboratorio intensivo di teatro, ideato da Davide Dolores. I testi oggetto di studio sono stati i dialoghi del "Tingel Tangel" di Karl Valentin, cabarettista tedesco di inizio ‘900, che offrono spunti comici e brillanti, ideali per liberarsi dalle strutture mentali e fisiche della quotidianità, creare qualcosa di nuovo e “giocare” in scena. Nella lezione di "open day" i partecipanti porteranno sul palco il materiale sul quale hanno lavorato durante le ore di corso. Ingresso gratuito.

VENERDI' 14 LUGLIO

ORFEO ED EURIDICE. In collaborazione con il comune di Vicenza nell'ambito di L'Estate a Vicenza 2017, venerdì 14 luglio dalle 19 alle 21 alla Circoscrizione 2 di Vicenza nel parco del centro civico, il Teatro del Lemming presenta l'incontro di chiamata pubblica teatrale "Orfeo ed Euridice" dalle "Metamorfosi" di Ovidio per sperimentare il progetto "I Cinque Sensi dell'Attore". Per informazioni ed iscrizioni: 327.3952110.

SABATO 15 LUGLIO