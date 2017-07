Spettacoli di teatro e danza a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 28 al 30 luglio

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Previsti alcuni appuntamenti di teatro e danza sul territorio berico nel weekend da giovedì 27 a domenica 30 luglio tra spettacoli, performance, show per bambini, laboratori e workshop.

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI:

MARTEDI' 25 LUGLIO

LA CASA DI BERNARDA ALBA: SALOTTO URBANO 2017. Per la rassegna artistico-culturale "Salotto Urbano 2017" nei luoghi della città poco conosciuti o normalmente inaccessibili, trasformati per una serata in veri e propri salotti urbani, martedì 25 luglio alle 21 ci sarà l'ultimo appuntamento con lo spettacolo-incontro "La Casa di Bernarda Alba" (la follia familiare) a Palazzo Iseppo Da Porto di Vicenza. In caso di pioggia l'evento si svolgerà al Teatro Spazio Bixio di Vicenza in via Mameli 4. Biglietti: intero a 8 euro - ridotto a 5 euro (under 12).

ARRIVA IL LUPO!!! MAROSTICA DI FIABA IN FIABA 2017. Nell'ambito delle iniziative culturali estive a Marostica, per la rassegna di teatro per le famiglie "Marostica di Fiaba in Fiaba 2017" a cura della compagnia "Ullallà Teatro" con la formula del laboratorio più spettacolo, martedì 25 luglio alle 21 è previsto lo spettacolo di teatro di figura "Arriva il Lupo!!!" con la compagnia "L’Aprisogni". Ingresso libero.

MERCOLEDI' 26 LUGLIO

ROMEO Y JULIET TANGO. Mercoledì 26 luglio alle ore 21.15 ai bastioni del Castello di Romeo di Montecchio Maggiore andrà in scena "Romeo y Julieta Tango", spettacolo di danza e musica a cura della Compagnia "Naturalis Labor" di Vicenza e il "Cuarteto Tipico Tango Spleen" per il terzo appuntamento con la rassegna "I Mille Volti di Giulietta 2017", dedicata al “multiforme ingegno” dell’universo delle donne. Biglietti: 12 euro intero - 8 euro ridotto.

GIOVEDI' 27 LUGLIO

BELLO MONDO. Giovedì 27 luglio alle 21.15 al Rione Barche di Vicenza andrà in scena lo spettacolo "Bello Mondo" di e con l'attrice e potessa Mariangela Gualtieri per il festival di teatro urbano "S-Centrati 2017" a cura de "La Piccionaia". Lo show è un rito sonoro di ringraziamento al mondo e alla sua ancora percepibile meraviglia, dove l'interprete intreccia versi dalle sue numerose raccolte. Una partitura ritmica che passa dall’allegretto al grave, dall’adagio fino al grande largo finale. In primo piano la natura e le sue potenze arcaiche, ma anche la maternità con i suoi misteri, feroci e al dolci al contempo. Ingresso a 7 euro.

EL MOROSO DE LA NONA. Giovedì 27 luglio alle 21 al Parco Sebellin di Rossano Veneto la compagnia "Theama Teatro" presenterà la commedia "El Moroso De La Nona". Ingresso a 5 euro. In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato.

VENERDI' 28 LUGLIO