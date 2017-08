Spettacoli di teatro e danza a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 25 al 27 agosto

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 25 - 27 AGOSTO

Previsti alcuni appuntamenti di teatro e danza sul territorio berico per il weekend da giovedì 24 a domenica 27 agosto tra spettacoli, performance, show per bambini, laboratori e workshop.

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI:

MARTEDI' 22 AGOSTO

LE GEMELLE MEJERCHOLD. Martedì 22 agosto alle ore 21.15 la compagnia "Circo Teatro" presenta in contrà San Pietro a Vicenza lo spettacolo "Le Gemelle Mejerchold" per la rassegna culturale-artistica "Be Popular".

VENERDI' 25 AGOSTO

NEW ARMONY DANCE SHOW. In occasione del 218° Triduo di Grancona nella Val Liona, venerdì 25 agosto alle 20 ci sarà l'esibizione della scuola di ballo "New Armony Dance", che allieterà la sfilata di moda tradizionale della festa. Dalle 19 possibilità di cenare nello stand gastronomico con specialità locali. Ingresso libero.

STORIA E VIAGGI DEL PICCOLO CARRO DI TESPI. Per la rassegna "Teatro In Casa 2017", venerdì 25 agosto alle 21 in Contrada Sordo di Castelvecchio a Valdagno Titino Carrara presenta lo spettacolo "Storia e Viaggi del Piccolo Carro di Tespi" in occasione di "Valdagno Estate Evento 2017". Ingresso libero.

SABATO 26 AGOSTO

DOTTOR CLOWN VICENZA. In occasione della Sagra di San Giovanni Battista a Caldogno, sabato 26 e domenica 27 agosto sempre alle 19 sono in programma due serate di animazione per bambini con lo show di "Dottor Clown Vicenza". Dalle 19 aperta la cucina con la specialità del "Risotto al Ragù di Corte Calidonense" e le linguine alle vongole. Ingresso libero.

SANZENAIT: ARTISTI DI STRADA + DANZA DEL VENTRE + ESIBIZIONI DI BALLO. Sabato 26 agosto dalle 19.30 alle 2 è in programma "Sanzenait 2017", la notte bianca a San Zeno di Cassola con spettacoli di artisti di strada, musica live, sfilata di moda, danza del ventre, esibizioni di ballo, dimostrazioni sportive, giochi gonfiabili, clown e truccambimbi oltre ad angoli gastronomici e mercatini con bancarelle di prodotti artigianali e alimentari nel centro del paese interamente pedonale.

DANZA DEL VENTRE: LOKUM BELLYDANCE. In occasione del 218° Triduo di Grancona nella Val Liona, sabato 26 agosto alle 20 è prevista l'esibizione di danza del ventre con "Lokum Bellydance". Dalle 19 possibilità di cenare nello stand gastronomico con specialità locali. Ingresso libero.

RISO FA BUON SANGUE. Sabato 26 agosto alle 21 al Parco La Favorita di Valdagno è in programma lo spettacolo di cabaret e musica "Riso Fa Buon Sangue" per la 13° tappa del tour 2017 con Francesco Damiano da Zelig, Giusy Zenere, Marco & Francesco, Paolo Favaro oltre al cantante solista Enrico Nadai. Presenterà Barry Mason. Ingresso gratuito. Lo show si terrà anche in caso di maltempo sotto al tendone.

MARCO E PIPPO SHOW. In occasione della Sagra Parrocchiale di Cornedo Vicentino, sabato 26 agosto alle 21 è in programma nell'oratorio paesano lo spettacolo di cabaret dei comici "Marco e Pippo", l'unico duo che è un trio. Dalle 19 stand gastronomico aperto per la cena con gnocchi alla fioretta. Ingresso libero.

DOMENICA 27 AGOSTO

IL SIGNOR COCCODRILLO HA MOLTA FAME. Per la rassegna di teatro per famiglie e bambini "Il Giardino di Alice 2017" domenica 27 agosto alle ore 18 ai Giardini Salvi di Vicenza andrà in scena lo spettacolo "Il Signor Coccodrillo Ha Molta Fame" con le compagnie "Glossa Teatro" e "Fondazione Aida". Ingresso libero.

RIDENDO E SCHEZANDO: JANI & ALBY CABARET SHOW. In occasione del 218° Triduo di Grancona nella Val Liona, domenica 27 agosto alle 21 il duo comico Jani & Albi si esibirà in uno spettacolo di cabaret, affiancato dalla musica di Ciccio Corona. Dalle 19 possibilità di cenare nello stand gastronomico con specialità locali. Ingresso libero.

MARTEDI' 29 AGOSTO

ROMEO E GIULIETTA: L'AMORE E' SALTIMBANCO. Martedì 29 agosto alle ore 21.15 la compagnia "Stivalaccio Teatro" presenta al Chiostro di San Pietro a Vicenza lo spettacolo "Romeo e Giulietta: L'Amore è Saltimbanco" per la rassegna culturale-artistica "Be Popular".

WORKSHOP TEATRALI:

COSTRUZIONE ARTIGIANALE DELLA MASCHERA + RECITAZIONE (18-27 agosto). In occasione di "Be Popular Festival 2017", rassegna di teatro popolare al Chiostro di San Pietro a Vicenza, ci sarà un laboratorio di costruzione maschere, condotto da Giulio Canestrelli e Ariela Maggi - Associazione Manimotò. Argomenti: quali sono gli elementi che rendono un volto espressiv, qual è la differenza tra una maschera ornamentale e una teatrale, quali sono le caratteristiche che consentono ad un oggetto di prendere vita attraverso il movimento dell’attore - Introduzione al vasto mondo del teatro di maschera - Ogni partecipante sarà invitato a creare una maschera in cartapesta e lasciandosi guidare dalla propria fantasia gli darà vita, in un percorso che dalla scultura dell’argilla conduce fino al personaggio teatrale - Il costo del laboratorio è di 130 euro - Per informazioni e iscrizioni: info@stivalaccioteatro.it - Giorni e orari: Venerdì 18 agosto 19.00 – 23.00 / Sabato 19 agosto 10.00 – 18.00 / Domenica 20 agosto 10.00 – 18.00 / Venerdì 25 agosto 19.00 – 23.00 / Sabato 26 agosto 10.00 – 18.00 / Domenica 27 agosto 10.00 – 18.00.

RASSEGNE TEATRALI: