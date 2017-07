Spettacoli di teatro e danza a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 21 al 23 luglio

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Previsti alcuni appuntamenti di teatro e danza sul territorio berico nel weekend da giovedì 20 a domenica 23 luglio tra spettacoli, performance, show per bambini, laboratori e workshop.

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI:

MARTEDI' 18 LUGLIO

PIRAMO E TISBE. In collaborazione con il comune di Vicenza nell'ambito di L'Estate a Vicenza 2017, martedì 18 luglio dalle 19 alle 21 al Centro Civico di Villa Lattes nella Circoscrizione 6, il Teatro del Lemming presenta l'incontro di chiamata pubblica teatrale "Piramo e Tisbe" dalle "Metamorfosi" di Ovidio per sperimentare il progetto "I Cinque Sensi dell'Attore". Per informazioni ed iscrizioni: 327.3952110.

IL VENETO DI SHAKESPEARE. Martedì 18 luglio alle 21 secondo appuntamento della rassegna artistica "Opera Estate Festival 2017" a Campolongo sul Brenta con Andrea Pennacchi, che distillerà il Veneto dall’opera omnia di Shakespeare. Biglietti: 8 euro ridotto - 10 euro intero. Info: www.operaestate.it.

NOVE AGOSTO 1916: LA FOLLIA DELLA GUERRA. Per la rassegna "Salotto Urbano 2017" martedì 18 luglio alle 21 nel Giardino di Palazzo Angaran Vaccari a Vicenza verra rappresentato lo spettacolo "Nove Agosto 1916" di Aristide Genovese e Paolo Rozzi sulla follia della guerra. La battaglia per la conquista della città di Gorizia con la conquista della città da parte di un piccolo manipolo di uomini (quattro fanti), comandati dal sottotenente Aurelio Baruzzi, è un avvenimento che rischiava di essere lasciato ai margini della storia. Biglietti: 8 euro intero - 5 euro ridotto.

MERCOLEDI' 19 LUGLIO

CEICE E ALCIONE. In collaborazione con il comune di Vicenza nell'ambito di L'Estate a Vicenza 2017, mercoledì 19 luglio dalle 19 alle 21 all'Anfiteatro di via Baracca nella Circoscrizione 7 , il Teatro del Lemming presenta l'incontro di chiamata pubblica teatrale "Ceice e Alcione" dalle "Metamorfosi" di Ovidio per sperimentare il progetto "I Cinque Sensi dell'Attore". Per informazioni ed iscrizioni: 327.3952110.

GIOVEDI' 20 LUGLIO

BACCANTI. In collaborazione con il comune di Vicenza nell'ambito di L'Estate a Vicenza 2017, giovedì 20 luglio dalle 19 alle 21 in Campo Marzo a Vicenza, il Teatro del Lemming presenta l'incontro di chiamata pubblica teatrale "Baccanti" dalle "Metamorfosi" di Ovidio per sperimentare il progetto "I Cinque Sensi dell'Attore". Per informazioni ed iscrizioni: 327.3952110.

RACCONTI DELLA VACA MORA. Giovedì 20 luglio alle 21 al "Busnelli Giardino Magico" di Dueville andrà in scena lo spettacolo "Racconti della Vaca Mora" di e con Beppe Traversa con canzoni, storie, proiezioni di immagini e interviste. Musiche con Paolo Sogaro alle chitarre, Stefano Battiston alla batteria e Federico Saggin al basso. La rappresentazione racconta la vicenda del trenino, che da Piovene saliva sull’altopiano di Asiago, chiamato popolarmente la "Vaca Mora", nome poi allargato a tutti i primi treni del vicentino. Ingresso a 5 euro. Infoline: 345.7079215. Contatti: info@dedalofurioso.it.

VENERDI' 21 LUGLIO