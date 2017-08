Spettacoli di teatro e danza a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 18 al 20 agosto

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

Previsti alcuni appuntamenti di teatro e danza sul territorio berico per il weekend da giovedì 17 a domenica 20 agosto tra spettacoli, performance, show per bambini, laboratori e workshop.

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI:

GIOVEDI' 17 AGOSTO

VENERDI' 18 AGOSTO

CANTO DEGLI ESCLUSI CON ALESSIO BONI. Nell'ambito della rassegna artistico-culturale "OperaEstate Festival 2017", venerdì 18 agosto alle 21 al Teatro al Castello di Bassano del Grappa andrà in scena lo spettacolo "Canto degli Esclusi", dedicato alla poesia di Alda Merini, con gli attori Marcello Prayer e Alessio Boni, che dopo il successo della fiction televisiva "Di Padre in Figlia" torna nella cittadina bassanese con una partitura ritmica per due voci in una sola, riuscendo ad esaltare versi di grande intensità emotiva (ridotto: 12 euro - intero: 15 euro).

SABATO 19 AGOSTO

DOMENICA 20 AGOSTO

STORIE E FILASTROCCHE. Per la rassegna di teatro per famiglie e bambini "Il Giardino di Alice 2017" domenica 20 agosto alle ore 18 ai Giardini Salvi di Vicenza andrà in scena lo spettacolo "Storie e Filastrocche per Giocare" con le compagnie "PerformingArts" e "La Piccionaia". Ingresso libero.

LUNEDI' 21 AGOSTO

MARTEDI' 22 AGOSTO

LE GEMELLE MEJERCHOLD. Martedì 22 agosto alle ore 21.15 la compagnia "Circo Teatro" presenta in contrà San Pietro a Vicenza lo spettacolo "Le Gemelle Mejerchold" per la rassegna culturale-artistica "Be Popular".

WORKSHOP TEATRALI:

COSTRUZIONE ARTIGIANALE DELLA MASCHERA + RECITAZIONE (18-27 agosto). Laboratorio di costruzione maschere, condotto da Giulio Canestrelli e Ariela Maggi - Associazione Manimotò. Argomenti: quali sono gli elementi che rendono un volto espressiv, qual è la differenza tra una maschera ornamentale e una teatrale, quali sono le caratteristiche che consentono ad un oggetto di prendere vita attraverso il movimento dell’attore - Introduzione al vasto mondo del teatro di maschera - Ogni partecipante sarà invitato a creare una maschera in cartapesta e lasciandosi guidare dalla propria fantasia gli darà vita, in un percorso che dalla scultura dell’argilla conduce fino al personaggio teatrale - Il costo del laboratorio è di 130 euro - Per informazioni e iscrizioni: info@stivalaccioteatro.it - Giorni e orari: Venerdì 18 agosto 19.00 – 23.00 / Sabato 19 agosto 10.00 – 18.00 / Domenica 20 agosto 10.00 – 18.00 / Venerdì 25 agosto 19.00 – 23.00 / Sabato 26 agosto 10.00 – 18.00 / Domenica 27 agosto 10.00 – 18.00.

RASSEGNE TEATRALI: