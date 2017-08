Spettacoli di teatro e danza a Vicenza e provincia: guida per il Ponte di Ferragosto

AGOSTO 2017: SAGRE - ESCURSIONI - PISCINE - CHIOSCHI - CINEMA ALL'APERTO

Previsti alcuni appuntamenti di teatro e danza sul territorio berico per il Ponte di Ferragosto da giovedì 10 a martedì 15 agosto tra spettacoli, performance, show per bambini, laboratori e workshop.

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI:

MERCOLEDI' 9 AGOSTO

STORIE PER RIDERE. Per l'ultimo appuntamento della rassegna "S-Centrati 2017" mercoledì 9 agosto alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo di musica e teatro "Storie per Ridere" a cura di "Ullallà Teatro" a Villa Tacchi di Vicenza. Sul palco Pippo Gentile con l'accompagnamento musicale a cura di Manuel Mocellin per raccontare storie comiche e divertenti, tratte dalle fiabe della tradizione e della letteratura contemporanea insieme alle note di una chitarra dal repertorio classico all'elettronica, alle improvvisazioni jazz. Ingresso a 4 euro.

GIOVEDI' 10 AGOSTO

SOS SPORCELLI. Giovedì 10 agosto alle 21, nel parco di Villa Thiene a Quinto Vicentino Pipa e Pece presentano "SOS Sporcelli", spettacolo liberamente ispirato a “Gli Sporcelli” di Roald Dahl, di Titino Carrara e Giorgia Antonelli, con Giorgia Antonelli e Stolfo Fent. Una storia che parla di diversità: suoni, voci e colori per uno slancio vitale di relazione e partecipazione. Titino Carrara firma una regia dinamica dove dialoghi, figure, movimenti e combinazioni si susseguono a ritmi incalzanti.

VENERDI' 11 AGOSTO

TECHNO-FILO': TECNOLOGY AND ME - PASSEGGIATE TEATRALI CON MARCO PAOLINI. Venerdì 11 e sabato 12 agosto alle 18.30 con il "Techno-Filò" (Filò Tecnologico) di Marco Paolini al Forte della Tagliata della Scala di Primolano a Cismon del Grappa. La vita di ognuno di noi sta cambiando grazie o per colpa delle tecnologie, che dalle innovazioni derivano e di cui facciamo uso quotidianamente. L'attore Paolini proverà a riflettere a voce alta su questo, mettendo insieme piccole storie unite da un filo di ragionamenti attraverso una passeggiata teatrale itnerante nel bosco cone un "filò tecnologico" per narrare il nostro tempo che cambia di ora in ora. Ingresso a 15 euro con prenotazione consigliata.

SABATO 12 AGOSTO

RICORDI D'ESTATE. Nell'ambito delle iniziative culturali estive a Marostica, sabato 12 agosto alle 21.30 è in programma nel quartiere San Luca di Marostica lo spettacolo di narrazione e danza "Ricordi d'Estate" a cura di "Ullallà Teatro" per la rassegna di teatro per le famiglie "Marostica di Fiaba in Fiaba 2017".

DOMENICA 13 AGOSTO

NEL GIARDINO DEL GIGANTE EGOISTA. Per la rasegna di teatro per famiglie e bambini "Il Giardino di Alice 2017" domenica 13 agosto alle ore 18 ai Giardini Salvi di Vicenza andrà in scena lo spettacolo "Nel Giardino del Gigante Egoista" a cura di "Ensemble Teatro". Ingresso libero.

MARTEDI' 15 AGOSTO

TEMPESTE D'AMOR PERDUTE: BE POPULAR FESTIVAL. Martedì 15 agosto alle ore 21.15 "Pantakin Teatro" e "Teatro della Gran Guardia" presentano in contrà San Pietro a Vicenza lo spettacolo di commedia dell'arte "Tempeste d'Amor Perdute", liberamente tratto dai canovacci del XVII sec. e dalla "Tempesta" di Shakespeare per la rassegna culturale-artistica "Be Popular".

DA VENERDI' 18 A DOMENICA 27 AGOSTO

WORKSHOP: COSTRUZIONE ARTIGIANALE DELLA MASCHERA + RECITAZIONE (18-27 agosto). Laboratorio di costruzione maschere, condotto da Giulio Canestrelli e Ariela Maggi - Associazione Manimotò. Argomenti: quali sono gli elementi che rendono un volto espressiv, qual è la differenza tra una maschera ornamentale e una teatrale, quali sono le caratteristiche che consentono ad un oggetto di prendere vita attraverso il movimento dell’attore - Introduzione al vasto mondo del teatro di maschera - Ogni partecipante sarà invitato a creare una maschera in cartapesta e lasciandosi guidare dalla propria fantasia gli darà vita, in un percorso che dalla scultura dell’argilla conduce fino al personaggio teatrale - Il costo del laboratorio è di 130 euro - Per informazioni e iscrizioni: info@stivalaccioteatro.it - Giorni e orari: Venerdì 18 agosto 19.00 – 23.00 / Sabato 19 agosto 10.00 – 18.00 / Domenica 20 agosto 10.00 – 18.00 / Venerdì 25 agosto 19.00 – 23.00 / Sabato 26 agosto 10.00 – 18.00 / Domenica 27 agosto 10.00 – 18.00.

RASSEGNE TEATRALI: