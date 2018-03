"Sotto il vestito: Vernia" al Ridotto del TCVI

Prosegue la serie, amatissima dal pubblico, degli spettacoli Fuori Abbonamento al Teatro Comunale di Vicenza, protagonisti I personaggi più amati della scena nazionale: venerdì 23 marzo alle 20.45, al Ridotto, sarà al volta di “Sotto il vestito: Vernia” interpretato dal comico Giovanni Vernia, lanciato da Zelig, un beniamino del pubblico di ogni età, in uno spettacolo molto divertente, una produzione dello scorso autunno, attualmente in tournée.

Di “Sotto il vestito: Vernia”, un one man show in piena regola, il cabarettista è protagonista e autore; si tratta di uno spettacolo brillante, fatto di monologhi, aneddoti, parodie e buona musica in cui l’artista racconta in modo esilarante i disagi di un “famoso per caso” e svela chi c’è veramente sotto le maschere cult delle sue imitazioni, da Jonny Groove a Fabrizio Corona, da Mika a Jovanotti, da Pif a Fedez, fino a Gianluca Vacchi. Protagonista dello spettacolo è anche la musica, grazie alla presenza live sul palco del maestro Marco Sabiu: saranno tanti i momenti in cui le canzoni si trasformano in arma per ironizzare in modo originale sull’attualità, riuscendo a creare momenti davvero esilaranti.

Per la data al Comunale dello spettacolo, due ore di intrattenimento allo stato puro, uno show mai uguale a sé stesso in cui l’artista rivela doti inaspettate, sono disponibili ancora dei biglietti.

“Sotto il vestito: Vernia” racconta la storia di Giovanni, un ragazzo nato a Genova da una famiglia di origini meridionali, ovviamente una vicenda autobiografica. Il padre, maresciallo della Guardia di Finanza dà al ragazzo un’educazione severa e i mezzi per studiare; così Giovanni si laurea e si trasferisce a Milano per avviarsi ad una brillante carriera da manager. Tutto sembra andare nel migliore dei modi, quando un giorno, quasi per caso, si trova catapultato nel mondo dello spettacolo e la sua vita cambia improvvisamente.

Nello spettacolo autobiografico, Vernia dimostra tutta la sua capacità nel raccontare aneddoti della sua vita e curiosità, riuscendo a rendere vivi i protagonisti delle sue storie; lo spettatore ha la sensazione di entrare in un film, che è quello che Vernia riesce a ricreare parlando di sé stesso, svelando il suo talento comico e coinvolgendo il pubblico, che diventa parte integrante dello show. È una prova d’artista a tutto tondo, quella che Giovanni Vernia propone al suo pubblico, con performances che mettono in risalto non solo le sue doti di attore, ma anche di cantante, offrendo anche una divertente parodia di ballo. Lo spettacolo non è mai uguale a sé stesso, si modifica ad ogni tappa, si adatta a luoghi e persone: materia sempre plasmabile dalla fantasia, mai distratta, dell’artista.

Giovanni Vernia è nato a Genova nel 1973. Dopo la laurea in ingegneria elettronica col massimo dei voti si trasferisce a Milano e viene assunto in una multinazionale americana; in seguito lavora per alcuni anni come responsabile del mercato italiano per una società di marketing digitale. Continua a coltivare nel frattempo la sua passione per la comicità, senza tuttavia mai abbandonare il lavoro; si iscrive alla Scuola Teatrale di Improvvisazione Comica e partecipa attivamente a numerosi laboratori comici (Barrios - Ex Scaldasole, RidinBlu). Agli inizi del 2007 comincia a costruire e a far crescere uno dei suoi personaggi più riusciti, quello di Jonny Groove, una parodia del mondo della notte che lo farà approdare a Zelig. Vernia, oltre ad essere attore comico è anche conduttore radiofonico, dj e producer. Nel 2017 è stato il presentatore ufficiale della terza edizione di TEDxVicenza.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita alla biglietteria del Teatro, in Viale Mazzini, 39 (biglietteria@tcvi.it, tel. 0444.324442), aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, e un’ora prima dello spettacolo; online sul sito del teatro tcvi.it, in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza e dalla App TCVI.

Costano: 29 euro il biglietto intero, 23 euro il ridotto over 65 e 15 euro il ridotto under 30