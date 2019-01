Sono una bionda, non sono una santa: Stand up comedy

Perchè a 30 anni continuano a chiederti se hai figli? Come sarebbe il mondo se ragionassimo per statistiche e non per titoli di giornale? I tedeschi conquisteranno il mondo? E se Dio fosse donna?....uno spettacolo di comicità senza censure e di domande scomode.

“Una comicità diretta, intelligente e fuori dagli schemi è quella di Sono una bionda non sonouna santa […] Laura Formenti, in un’esplosione di talento, ironia e femminilità, squarcia il velo, imponendosi come

autentica rivelazione per il teatro italiano che, in un’epoca come quella che stiamo attraversando, ha più che mai bisogno di far ridere ma con intelligenza, di far riflettere ma con leggerezza, richiedendo

a gran voce nuove chiavi di lettura per interpretare la realtà.(Silvia Neri – Punto e Linea Magazine).

Stand - Up

CON Laura Formenti

DI Laura Formenti e Giuseppe della Misericordia

GENERE comicità senza censure, adatto ad un pubblico adulto (sconsigliato ai minori di 14 anni)

DURATA 70 minuti

Luogo di svolgimento: Teatro Spazio Bixio

Via Goffredo Mameli 4